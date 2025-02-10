نقابة الصرافين تستنكر محاولة السطو المسلح على أحد محال الصيارفة: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان أنها تفاجأت صباحاً بخبر محاولة السطو المسلح على مؤسسة بدر الدين للصيرفة - رأس بيروت قرب البريستول المرخصة من مصرف لبنان، من قبل ثلاثة مسلحين حاولوا الإعتداء على صاحبها بهدف السرقة.



وقالت النقابة في بيان: "نحمد الله على سلامته وجرأته وحضوره الذهني وقدرته على الدفاع عن نفسه في الوقت المحدد وعدم الوقوع بالكمين المحكم ضده - من قبل المسلحين الراغبين بسرقته وربما بقتله"، مشددة على أنه "لم يكن لديه الخيار سوى استعمال سلاحه للدفاع عن نفسه".



واستنكرت النقابة أشد الإستنكار الحادث الذي تعرض إليه الصراف الذي نتج عنه مقتل شخص واصابة آخر نقل للمستشفى وفرار الثالث، مطالبة القوى الأمنية والقضائية التي حضرت فوراً للمكان وبدأت بالتحقيقات اللازمة بضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين وتسيير دوريات - في منطقة الحادث لحماية الصراف وشركته - وفي المناطق كافة لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الإعتداء على عموم المواطنين وبالأخص حماية الصرافين في محلاتهم وخلال اداء عملهم وخارجها نظراً لطبيعة عملهم.