دعمًا لاستقلالية قرارهم... الـLBCI لن تغطي أي لقاءات للوزراء مع الكتل النيابية والأحزاب

إتخذت الـLBCI قرارًا بعدم تغطية أي لقاءات للوزراء مع الكتل النيابية والأحزاب كافة، دعمًا لاستقلالية قرارهم ولتمكينهم من أن يكونوا أسياد أنفسهم على طاولة مجلس الوزراء. فالوزراء في خدمة الشعب اللبناني، وليسوا في خدمة الأحزاب.



أما الكتل النيابية والنواب، فمسؤوليتهم مراقبة عمل الحكومة ضمن الأطر الدستورية. فكما يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة، من مهامه الدستورية مراقبة عملها.