رئيس بلدية القاع للـLBCI: نرفض أن تكون حدودنا فلتانة

أعلن رئيس بلدية القاع بشير مطر أن المناوشات على الحدود اللبنانية السورية وصلت أمس الأحد الى أطراف سهل القاع ولكن الجيش اللبناني موجود بقوة.



وأكد أن الجيش انتشر منذ ليل أمس ولم يعد هناك مناوشات، مشيرا الى أن الجيش رد على مصادر النيران التي قصفت الأراضي اللبنانية.



وقال في حديث للـLBCI: "لم يحصل دخول الى الأراضي اللبنانية ونحن نرفض ولا نقبل بأن يدخل أحد الى أرضنا ونرفض أن تكون حدودنا فلتانة".



ووجه مطر نداء الى أهالي منطقة بعلبك الهرمل، قائلا: "بدلا من الذهاب الى التجارات الممنوعة وغير شرعية فلنذهب الى مشاريع تنموية بيننا وبين الدولة السورية".