هاشم: بري سهّل تشكيل الحكومة... ومن المفترض أن تكون منسجمة

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سهّل تشكيل الحكومة، لافتا الى أنه "لو لم يكن موافقا على الاسم الخامس لما كانت تشكلت".



وقال هاشم في حديث للـLBCI: "الإستقرار يبدأ من الإستقرار السياسي بالدرجة الأولى ومن هذا الإستقرار يمكن أن نرى إستقرارا إقتصاديا وإجتماعيا والمطلوب التعاطي مع الملفات انطلاقا من مصلحة لبنان وهذه مسؤولية القوى السياسية والكتل النيابية في كيفية تسهيل مهمة الحكومة".



ولفت الى أن أهم تحدي اليوم هو الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة وأن هذا الامر يتطلب التعاطي معه بروحية وطنية وموقف موحد.



ورأى هاشم أن من حق أي مكون سياسي أن يناقش مع الرئيس المكلف في كيفية تشكيل الحكومة.



وقال: "من المفترض أن تكون الشراكة الأساس التي تحكم أي ملف من الملفات وهذه الحكومة من المفترض أن تكون منسجمة".