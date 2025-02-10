اليونيفيل: نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق السلام الدائم

"اليونيفيل" هنأت لبنان على تشكيل الحكومة وأكدت دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في الجنوب



هنأت "اليونيفيل" في بيان، لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن دعم قوات حفظ السلام لحكومة الرئيس نواف سلام في جهودها لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، بما في ذلك من خلال الشراكة القوية مع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى.



وأكدت "اليونيفيل" وقوات حفظ السلام التابعة لها من 48 دولة، "دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان، كما دعم المؤسسات الحكومية في سعيها لإرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الاعمار"، مشيرة الى أنها ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبي الخط الأزرق.



كما أكدت أنها تبقى متمسكة بمسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار، من خلال المراقبة بحيادية لالتزامات جميع الأطراف وفقاً للقرار 1701. وقالت: "نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق السلام الدائم والتعافي المستدام".