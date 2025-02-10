نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزير مكي ليس حزبيا... وهذا ما قاله عن اجتماع جعجع بالوزراء

متري لـ #عشرين_30: الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا@TarekMitri pic.twitter.com/12BKHFNwz0
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 10, 2025
متري لـ #عشرين_30: الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا@TarekMitri pic.twitter.com/12BKHFNwz0
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30" عن لقاء جعجع مع وزراء الخارجية والطاقة والصناعة والمهجرين: هؤلاء الوزراء ليسوا حزبيين والمعيار الحقيقي هو بالممارسة#LBCINews pic.twitter.com/u6mIgP4MXt
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 10, 2025
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30" عن لقاء جعجع مع وزراء الخارجية والطاقة والصناعة والمهجرين: هؤلاء الوزراء ليسوا حزبيين والمعيار الحقيقي هو بالممارسة#LBCINews pic.twitter.com/u6mIgP4MXt