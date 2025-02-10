نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزير مكي ليس حزبيا... وهذا ما قاله عن اجتماع جعجع بالوزراء

متري لـ #عشرين_30: الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا@TarekMitri pic.twitter.com/12BKHFNwz0 — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 10, 2025

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن الحكومة فيها شيء جديد بالطريقة التي تألفت بها والظروف التي أدت الى تكليف رئيسها وقبلها انتخاب رئيس الجمهورية.ولفت متري في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن السياق الذي ولدت فيه الحكومة هو سياق جديد، مشددا على أنها ليست حكومة انتقالية بمعنى انقلاب كامل بالمؤسسات السياسية والدستورية.ورأى متري أن ‏وزير التنمية الادارية فادي مكّي لديه الكفاءة اللازمة وهذا المعيار الأوّل، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتفقا على تسميته ولم يعارض رئيس مجلس النواب ونبيه بري ذلك.وأكد ان الوزير مكي ليس حزبيًا او تابع لأي جهة حزبية.وعن لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع وزراء الخارجية والطاقة والصناعة والمهجرين، قال متري: "هؤلاء الوزراء ليسوا حزبيين والمعيار الحقيقي هو بالممارسة".