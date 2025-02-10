وزير الطاقة: أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام للكهرباء

أكد وزير الطاقة جو صدّي أنه يتلاقى ويتفق مع القوات اللبنانية على المواقف السيادية، لافتا الى أنه لديه علاقة شخصية قديمة مع رئيس الحكومة نواف سلام.



وشدد صدّي في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، على أن "الاهمّ اليوم ان يكون هناك فريق واحد متضامن لتحقيق طموحات المواطن".

وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ #عشرين_30: انا اتلاقى واتفق مع القوات اللبنانية على المواقف السيادية ولدي علاقة شخصية قديمة مع الرئيس سلام والاهمّ اليوم ان يكون هناك فريق واحد متضامن لتحقيق طموحات المواطن pic.twitter.com/nx6ikleiJo — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 10, 2025

وقال: "القوات اللبنانية رشحتني وأفتخر بهذا الأمر فالناس تقول ان مسيرة وزراء القوات بالحكومات السابقة كانت مسيرة جيدة ونظيفة وعلى الصعيد الشخصي أنا أتفق مع القوات على القضايا السيادية وعلى الرغبة بالاصلاح ولدي علاقة شخصية قديمة مع الرئيس سلام".وأضاف: "أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام للكهرباء، فالترقيع يكلّف أكثر من المستدام وأرفض أن أعد بموعد للـ24/24 لكن لديّ خطة وافكار يجب أن أدرسها".ولفت الى أن القانون يفرض وجود هيئة ناظمة للكهرباء التي يجب أن تنشأ وأن تمنح صلاحيات، مشيرا الى أن "هذا ما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة".وفي ملف المياه، قال صدّي: "سأراجع استراتيجية السدود واثرها".