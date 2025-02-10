وزير الطاقة: أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام للكهرباء

وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ #عشرين_30: انا اتلاقى واتفق مع القوات اللبنانية على المواقف السيادية ولدي علاقة شخصية قديمة مع الرئيس سلام والاهمّ اليوم ان يكون هناك فريق واحد متضامن لتحقيق طموحات المواطن pic.twitter.com/nx6ikleiJo
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 10, 2025
وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ #عشرين_30: انا اتلاقى واتفق مع القوات اللبنانية على المواقف السيادية ولدي علاقة شخصية قديمة مع الرئيس سلام والاهمّ اليوم ان يكون هناك فريق واحد متضامن لتحقيق طموحات المواطن pic.twitter.com/nx6ikleiJo