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مولوي زار دار الفتوى: يجب بناء الدولة كي يأخذ لبنان مكانته في المجتمع العربي

أخبار لبنان
2025-02-11 | 05:20
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مولوي زار دار الفتوى: يجب بناء الدولة كي يأخذ لبنان مكانته في المجتمع العربي
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مولوي زار دار الفتوى: يجب بناء الدولة كي يأخذ لبنان مكانته في المجتمع العربي

أكد وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام مولوي من دار الفتوى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي السريع من القرى اللبنانية المحتلة، والمباشرة في إعادة الإعمار، وبناء القرى المهدمة، والسير كما كنا دائما بمسيرة بناء الدولة، هذه المسيرة الشاقة لبناء دولة يستحقها اللبنانيون.

وشدد من منبر دار الفتوى على العمق العربي وضرورة أن تكون العلاقات عميقة وجدية وواضحة وصريحة، وأن يكون لبنان ضمن المجتمع العربي، لأن المجتمع العربي هو الذي يساند لبنان، هو الذي قدم الخير للبنان، ويجب بناء الدولة لكي يأخذ لبنان مكانته في هذا المجتمع العربي.

كما أكد ضرورة الحفاظ على الأمن، والاستمرار بالحفاظ على الأمن، وبالمناسبة كان هناك عرض لما قمنا به في وزارة الداخلية".

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