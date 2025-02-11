وزير الإعلام: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشرًا

تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة الوزارية واكد ان " الرئيس عون أوعز الى الوزراء الجدد بأن الانتماء فقط للدولة وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي"، ولفت الى ان "الرئيس عون أكد ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول وأي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول طالباً من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم".

واضاف:" الرئيس عون أكد أن على لبنان ان ينهض عبر القيام بالاصلاحات ولا تعطيل في الحكومة بل نناقش ونخرج بحلول".



واكد الوزير مرقص "تأليف لجنة صوغ البيان الوزاري وستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشرًا". اللجنة التي يرئسها رئيس الحكومة نواف سلام مؤلفة من خمسة وزراء هم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.