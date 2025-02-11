للمرة الثانية منذ 23 سنة...لبنان على موعد مع ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع

لبنان على موعد في 13 حزيران المقبل لقدوم ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع، وذلك للمرة الثانية منذ 23 سنة.



وتحمل هذه الزيارة التي تجوب خلالها الذخائر، جميع المناطق اللبنانية، ولغاية 19 تموز، شعار "أجوب لبنان من أجل الحب والسلام".