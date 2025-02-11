الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء: لا يوجد بلد مُفلس بل إدارة مُفلسة

رأى الرئيس جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء انه لا يوجد بلد مُفلس، بل إدارة مُفلسة.وقال: "فإذا كان البلد مُفلسًا، ينبغي عليه النهوض من خلال الإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة. فلبنان، كدولة، هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافقه".وتابع: "الانتماء والولاء يكونان للدولة وحدها، وليس لأي جهة أخرى، والوزراء وُجدوا لخدمة الناس، وليس العكس. ما سنعكف عليه هو إصلاح وتطوير الوزارات في ظل الدعم الدولي الكبير الذي تبلغناه. فالفرص متاحة لاقتناص هذا الدعم متى تم تنفيذ الإصلاحات المرجوة. المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد، وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية".واشار الى أن "المطلوب هو التصدي للقضايا الملحّة حاليًا، وفي مقدّمتها الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط، رغم التحديات القائمة، مع ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه الانتقادات".