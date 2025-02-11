فرعية اللجان المشتركة درست اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشاملة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.



قال النائب عبدالله بعد الجلسة : "اجتمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشاملة وناقشت الكلفة المرتقبة لتغطية الرزمة الأساسية والنقاش كان مفيدا وجديا، واطلعنا على الكلفة المرتقبة المقدرة للرزمة الاساسية المرتبطة بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الاولية وكلفة الاستشفاء للشعب اللبناني الذي من الممكن ان يكون منضويا تحت هذا النظام اي التغطية الصحية الشاملة والأرقام اصبحت واضحة بالنسبة إلبنا بين كلفة هذه التغطية والرسوم المقدرة لمساعدة وتغطية هذا النظام بالاضافة إلى مساندة الدولة".



واضاف:"أعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في الموضوع واشكر لأعضاء اللجنة الفرعية مساهمتهم فعالة في الاجتماع اليوم، وحضر معنا مدير مكتب منظمة الصحة العالمية المشجعة والداعمة لهذا المشروع والبنك الدولي داعم ايضا واعتقد ان أمامنا اجتماعات عدة لإنجاز هذا الاقتراح مع الإضافات التي طرحها الزملاء اليوم على قاعدة ان نتمكن في فترة قريبة من إحالته إلى اللجان المشتركة".



وختم:"أعتقد أن الاقتراح ينتظره الشعب اللبناني ونريد ان نرتقي بالتغطية الصحية للمواطن إلى مصاف الدول الراقية ولدينا كل الإمكانات، آخذين في الاعتبار امكانات الدولة. نعتمد ايضا على مساهمة المجتمع في تلك التغطية الصحية واعتقد ان فرقاء النظام الصحي سيكونون الأكثر امتنانًا للتغطية الصحية الشاملة لانها تؤمن استمرارية المؤسسات الاستشفائية والأطباء والموظفين في القطاعات الاستشفائية، ومهم جدا ان نواكب مع العهد الجديد الخطوات وتكريس دور الدولة بالرعاية الصحية والاجتماعية".