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بري استقبل تيمور جنبلاط ووزير الصحة وأبرق الى الخامنئي وبزشكيان وقاليباف مهنئا بذكرى انتصار الثورة الايرانية

أخبار لبنان
2025-02-11 | 08:11
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بري استقبل تيمور جنبلاط ووزير الصحة وأبرق الى الخامنئي وبزشكيان وقاليباف مهنئا بذكرى انتصار الثورة الايرانية
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بري استقبل تيمور جنبلاط ووزير الصحة وأبرق الى الخامنئي وبزشكيان وقاليباف مهنئا بذكرى انتصار الثورة الايرانية

بحث رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في حضور  النائب وائل ابو فاعور في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية .

كما استقبل رئيس المجلس وزير الصحة ركان ناصر الدين في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الوزارية ، الزيارة كانت أيضاً مناسبة تم خلالها عرض للاوضاع العامة وشؤوناً صحية  .

على صعيد آخر وتعليقا على دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية ، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "دعوة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية هي بمثابة عدوان مبيت وصريح يستهدف سيادة المملكة العربية السعودية وتكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية العابرة للحدود ولسيادة الدول المستقلة والمُهددة لأمنها وهويتها ووحدتها واستقرارها وهي أيضاً محاولة مكشوفة للقضاء نهائيًا على القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة ورفض التوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس" .

 أضاف: "مجدداً الإدانة والشجب لمثل هذه الرغبات والمشاريع والنوايا على أهميتهما لا يكفيان ، فكما حذرنا في السابق نحذر اليوم ، من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس ترامب مقاربتها ، وأن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعاً عن جغرافيا أو عن شعب بعينه ، إنما هو أولاً وآخيراً دفاع عن الأمن القومي العربي بدءًا من فلسطين مروراً الى حدودها مع لبنان إنطلاقاً من جنوبه وصولاً الى الأردن وسوريا ومصر وليس إنتهاءًا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه الى خليجه".

ختم: "إننا أذ نتضامن مع المملكة العربية السعودية ونثمن عالياً مواقف قيادتها الحاسمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك مواقف الأشقاء في مصر والأردن ، ندعو النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي الى وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظاً على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة واستقلال وهوية عربية، فهل نحن فاعلون قبل فوات الاوان ؟".

لمناسبة الذكرى ال46 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أبرق الرئيس نبيه بري لقائد الثورة  الإمام السيد علي الخامنئي مهنئاً .

وجاء في نص البرقية :

 "سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله الإمام السيد علي الخامنئي حفظكم المولى بهذه المناسبة المباركة يطيب لي أن أتوجه بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي من سماحتكم ومن الشعب الإيراني ، بأسمى آيات التهنئة والتبريك سائلاً العزيز القدير سبحانه وتعالى أن يَمُن عليكم بموفور الصحة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً وثورة بالمزيد من المنعة والقوة والتقدم والإقتدار والإزدهار .إنه سميع مجيب ".

وللمناسبة نفسها أبرق رئيس المجلس مهنئاً رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان ، ولرئيس مجلس الشورى  محمد باقر قاليباف .

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