لقاء جمع ميقاتي بجونسون... عرض للاوضاع اللبنانية ووضع طرابلس والشمال

إجتمع الرئيس السابق نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، في دارته في طرابلس.



وحضر النواب فيصل كرامي، اشرف ريفي،أحمد الخير، حيدر ناصر ،ايهاب مطر ، طه ناجي، كريم كبارة وجميل عبود، إضافة إلى وفد من السفارة الاميركية ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي .



وعرضوا الاوضاع اللبنانية وبشكل خاص وضع طرابلس والشمال، ونتائج الجولة التي قامت بها السفيرة الاميركية في طرابلس.



وأعقب اللقاء مأدبة غداء تكريمية.