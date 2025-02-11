جبّور للـLBCI: مع مرور الوقت سيرى الحزب ان مشروعه قد انتهى..وسبب شدّ الحبال في فترة التأليف كان الثنائي

اعتبر رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبّور ان "البلد أصبح ممسوكًا بشكل مختلف، ومع مرور الوقت، سترى البيئة الشيعية و"حزب الله" ان مشروعها قد انتهى، على الرغم من مكابرتها الآن، سلاح الحزب انتهى كمشروع".



وقال في حديث للـLBCI "الاتجاه الاول هو اتجاه سيادي، في السابق كان الحزب يُمسك بالحدود مع اسرائيل وبالحدود مع سوريا وبالبحر والجوّ، أمّا الآن فالحدود تستلمها الدولة وشرعيتها، والاتجاه الثاني هو اتجاه اصلاحي، ولطالما ساهم السلاح وتعثير الاصلاح".



على مقلب الملف الحكومي، قال جبّور ""ما في شي إسمو السلطة التنفيذية بمكان والقوى السياسية في مكان آخر"، لأن السلطة التنفيذية هي انعكاس للمسار السياسي وسبب شدّ الحبال في فترة التأليف كان الثنائي".



واضاف "القوات مع مشروع الدولة، ونحن من ضمن القوى السياسية التي سمّت في الحكومة، والاساس ان يلتزم الذي سمى والمُسمّى بالدستور".



وتابع "المطلوب من الحكومة 3 امور: أن تُطبق ما لم يُطبَّق بالموضوع السيادي في اتفاق الطائف، وسيادة لبنان والدولة على اراضيها، واحتكار الدولة للسلاح".



ولفت الى ان "الناس لم تشعر بتغيير بعد الثورة لان سلاح الحزب كان لا يزال موجودًا".











