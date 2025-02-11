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بن زايد يهنىء سلام بتوليه رئاسة حكومة
أخبار لبنان
2025-02-11 | 10:16
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بن زايد يهنىء سلام بتوليه رئاسة حكومة
هنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اليوم الرئيس نواف سلام بتوليه رئاسة الحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأعرب عن تمنياته للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح في أداء كافة المسؤوليات المنوطة بها لإعلاء مكانة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وتوفير كافة مقومات التنمية والرخاء والحياة الكريمة التي يستحقها.
وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وأكد سموه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والرخاء.
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