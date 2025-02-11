وزير الخارجية استقبل نظيره البيلاروسي وعرضا تعميق العلاقات وتطوير القطاعات

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مكتبه في الوزارة، نظيره البيلاروسي ريجينكوف مكسيم فلاديميروفيتش على رأس وفد، في حضور مدير عام الخارجية هاني شميطلي.



وبعد اجتماع عقده الوزيران، قدم خلاله الوزير الروسي هدية تذكارية لنظيره اللبناني، كشف رجي ان البحث خلال الاجتماع تطرق الى كيفية تعميق العلاقات بين البلدين وتطوير القطاعات.



من جهته، شكر الوزير البلاروسي رجي على "تنظيمه الجيد لبرنامج زيارة وفد بلاده الى لبنان، لاسيما تسهيل كل اللقاءات التي خطط لها الوفد".



واشار الى انه "أجرى خلال اللقائين مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية يوسف رجي، جولة كاملة من المشاورات حول امكانية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".



ولفت الى ان "الوفد حدد عدة مجالات واعدة لتعزيز التعاون المشترك، والاتفاق على تقديم الدعم المتبادل على المستوى الدولي".



واكد دعم بلاده "لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه وحدوده واستقلاله، وان بلاده ستقدم لهذا البلد كل الدعم المناسب".