حنكش للـLBCI: وزير العدل حدّد أولويّاته وفي مقدّمتها فصل القضاء عن السياسة

شدّد النائب الياس حنكش على وجوب أن بتوجه لبنان نحو انفتاح في موضوع الذكاء الاصطناعيّ، إذ إنّه "ما زال بعيدًا من هذا التطور".



وأوضح في حديث للـLBCI، أنّ وزير العدل حدّد أولويّاته وفي مقدّمتها فصل القضاء عن السياسة، لافتًا إلى أنّ ملف انفجار بيروت وفصل التدخلات السياسية عن القضاء هما ملفّان مهمّان للمباشرة بهما.



وقال: "أتمنى أن يثق الناس مجددًا، بالقضاء، في ظلّ أنّ القضاة يعانون كثيرًا."



وأضاف: "اليوم، نشهد أحد التطورات، التي أنتجتها الثورة عام 2019."

وعن تسمية الوزير عادل نصار لوزارة العدل، قال حنكش: "هو ليس كتائبيًا ولكنّه صديق للكتائب وهو شخص كفوء لأقصى الدرجات."



أمّا عن "التيّار الوطنيّ الحر" وعدم وجوده في الحكومة الحالية، فأشار حنكش إلى أنّ التيار اليوم، سيؤدي دور المعارضة، موصفًا ذلك بالأمر الصحّي لبناء دولة.

واعتبر أنّ شخص الرئيس جوزاف عون التقى عليه الجميع وحيّد المؤسسة العسكرية، بقيادته النزيهة، من كل السياسات التي أدّت إلى انهيار المؤسسات.