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رئيس الجمهورية: لبنان لشبابه وليس لأي أحد آخر
أخبار لبنان
2025-02-11 | 10:45
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رئيس الجمهورية: لبنان لشبابه وليس لأي أحد آخر
دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الشباب الى أن يجعلوا لبنان دائما نصب أعينهم "لأن مزاريب الطائفية والمذهبية ما بنت يوما بل دمّرت"، مؤكدا أن لبنان لشبابه وليس لأي أحد آخر.
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من "حركة شباب لبنان".
وفي مستهل اللقاء، ألقى رئيس الحركة ايلي صليبا، كلمة قال فيها: "جئناكم وفدا مشتركا من حركة شباب لبنان وهيئة الطوارئ المدنية في لبنان واتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان، وفدا يمثل معظم المناطق والطوائف تأكيدا على الرسالة السماوية في هذا الوطن".
أضاف: "نحن نتعاطى الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأن أي عمل في الشأن العام يحتاج الى ان نكون على دراية ومعرفة واطلاع على شؤون المواطنين على الصعد كافة. ونحن شباب ابينا ان نترك هذا الوطن، على الرغم من كل الصعاب والظروف الإستثنائية التي كان يمر بها لبنان. والسبب الرئيسي الذي جعلنا نتمسك بهذه الأرض هو بصيص الأمل الذي كنا نراه في آخر النفق منذ توليتم قيادة الجيش".
وأشار الى أن خطاب القسم يعبر عن طموح وإرادة جميع اللبنانيين لا سيما الشباب منهم. وطالب "بتطبيق الحكومة الإلكترونية ما يقطع دابر الفساد، وبمناقصات علنية كي يكون هناك شفافية فيها، وبإستقلالية القضاء وتفعيل التفتيش القضائي".
ورد الرئيس عون، قائلا: "أنتم شباب لبنان تعولون علي وأنا أعول عليكم، فأنتم جهاز الرقابة علينا وعلى الحكومة". أضاف: "ما يجمعنا كلنا كلبنانيين هو هوية واحدة، وعلم واحد وأرزة واحدة ونشيد وطني واحد. وكلمة نحن وأنتم، علينا إزالتها من القاموس، والقول بدلا عنها: نحن انتم وانتم نحن".
وإعتبر رئيس الجمهورية أنه اذا كان هناك من أمن وقضاء، فكافة الأمور ستسير، قائلا: "أنا اعتبر الأمن والقضاء جناحين معا. واذا لم يكن كل منا في قناعته مستقلا بداخله وبأخلاقه، فكل القوانين لا تبني شخصيته".
وإذ شدد على وجوب توفر الاخلاق في الطليعة، اعتبر انه من الواجب تعميم هذه الثقافة في المجتمع. وقال: "ليس من الصعب ان ينهض لبنان من أزمته، طالما هناك شباب امثالكم، وإتكالنا على الشباب لأنهم المستقبل، فلبنان الغد لشبابه وليس لأحد أخر"، مضيفا: "أجعلوا دائما نصب أعينكم لبنان، وحزبكم لبنان، لأن مزاريب الطائفية والمذهبية ما بنت يوما بل دمّرت. وسبق ان قلت يوما للضباط الخريجين في الكلية الحربية: لبنان الدولة يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحميه".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
حركة شباب لبنان
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