لجنة مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين أعلنت اجراءات يوم التشييع

أعلنت اللجنة العليا لمراسم تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في مؤتمر صحافي، اجراءات يوم التشييع، مشيرة الى أن "المراسم ستبدأ عند الأولى داخل مدينة كميل شمعون الرياضية، بعدها تلاوة قرآنية، ثم النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب اللّٰه، ويدخل النعشين على آلية، بعدها كلمة الأمين العام لحزب اللّٰه الشيخ نعيم قاسم، وصلاة الجنازة، وعند الثانية والخمس دقائق تبدأ مسيرة التشييع إلى مكان الدفن".