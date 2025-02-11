باسيل: نحن معارضون لهذه التشكيلة الحكومية المجحفة ونؤكّد أنّها ستكون معارضة ايجابية بنّاءة

باسيل:

أكّد النائب جبران باسيل أنّ الظّروف عاكست التيّار سابقًا، ورغم ذلك وضعوا الكثير من الخطط ونفّذوا مشاريع.



واعتبر، في مؤتمر صحافيّ، "أنّهم دفعوا ثمن حفاظهم على الوحدة الوطنية وعدم ادخال البلد في حرب أهلية".



وقال: "نحن معارضون لهذه التشكيلة الحكومية المجحفة إذ إنّنا أصبحنا حكمًا نشكل المعارضة لهذه الحكومة ونؤكّد أنّها ستكون معارضة ايجابية بنّاءة وهادفة وسنحكم على البيان الوزاري في جلسة الثقة."



ولفت إلى وجود سوء توزيع للحقائب وإجحاف كبير بحق المسيحيين وفي شأن الاستنسابية فالمسيحيون لم يسموا أحدًا يملك انتماءً سياسيًّا في حين الباقون سمّوا وندّد بعدم وجود اختصاص لدى عدد كبير من الوزراء.



وندّد بوجود "الإستنسابية التي حصلت، كما لا نقبل بتسمية ممثلينا إضافة إلى سوء التمثيل المسيحيّ الذي حصل في الحكومة واعتراضنا هذا هو للمحافطة على الشراكة".



وقال: "تحدثت مع الرئيس سلام قبل تكليفه تشكيل الحكومة في عناوين سياسية عديدة وعن التركيبة الحكومية أهمها الاتفاق على اختصاصيين كما اتفقنا على التركيبة المسيحية في الحكومة والاثنان لم يتحققا."



وأضاف: "كنّا الفريق الوحيد الذي لم يصوت للرئيس جوزاف عون وطبيعي أن نكون بالمعارضة ولكن بعد مساهمتنا الأساسية والمحورية بتسمية الرئيس نواف سلام كان طبعاً واردًا دخولنا بالحكومة."



وأوضح باسيل لأنّه "بالمشاورات التي قام بها الرئيس سلام في شأن تأليف الحكومة حصل بينهما 3 لقاءات وصفها باسيل بالأيجابية والمثمرة وصلت للتطرّق للحقائب والأسماء وأوقفها فجأة، الرئيس سلام قبل 11 يومًا من يوم تأليف الحكومة".



وذكّر بأنّ الحكومة ستكون مسؤولة عن اجراء الانتخابات البلدية والنيابية، حسب القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أنّ أيّ تغيير يمسّ بصحة التمثيل أو بالتوازن المحقّق سيكون موضع معارضة.