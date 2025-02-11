الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوزير بول مرقص تسلم وزارة الإعلام
أخبار لبنان
2025-02-11 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الوزير بول مرقص تسلم وزارة الإعلام
شهدت وزارة الإعلام مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق زياد المكاري وخلفه الوزير بول مرقص، بحضور المدير العام للوزارة حسان فلحة ورؤساء الوحدات في الوزارة وعدد من الموظفين.
المكاري
بداية قال المكاري: "أود التأكيد أن ما يهمنا هو تثبيت الموظفين في وزارة الإعلام، فهناك جزء منهم يجب ان يتثبتوا وهذا ما عملنا عليه ووصلنا الى مراحل متقدمة، ونتمنى ان تصل هذه القضية الى خواتيمها في فترة تولي الوزير بول مرقص الوزارة لانهم يستأهلون ونحن من دونهم لا يمكننا ان نعمل، خصوصا وان الموظفين في وزارة الاعلام هم من اكثر الموظفين العاملين ومن المظلومين لان لا أحد يعلم حجم انتاجيتهم لا سيما وان عملهم يمتد 24 ساعة على 24. كذلك هناك مشروع نعتبر انفسنا شركاء فيه الا وهو مشروع قانون الإعلام الذي نتمنى ان يبصر النور في عهدكم، لان الإعلام والإعلاميين في لبنان يستأهلون ان يكون لديهم قانون عصري يشبه لبنان ويشبه أجيالنا".
بالنسبة لتلفزيون لبنان، أشار المكاري الى انه "سيكون هناك عناية خاصة بتلفزيون الوطن وبتلفزيون اللبنانيين". وقال: "لقد عملنا في ظل ظروف صعبة واستثنائية جدا في حكومة تصريف اعمال، من دون رئيس جمهورية ولا أموال، وفي حرب مدمرة وانهيار اقتصادي كبير، ونحن اليوم نسلمكم وزارة الإعلام بكل فخر ولديكم تلفزيون يعمل وبات قادرا، وقد سمعتكم تقولون إنه يمكننا ان ننافس واقول طبعا يمكننا ذلك و"تلفزيون لبنان" يمكنه ان ينافس لانه خصوصا ملك للبنانيين ولديه كنز يتمثل بأرشيفه، وهو الآن في عهدتكم".
وأضاف: "لدينا شركاء أساسيون في وزارة الاعلام وهم الفرنكوفونية التي نحافظ عليها كوجه لبنان، وجزء منها متمثل بوزارة الاعلام، أي "راديو ليبان" و"الوكالة الوطنية للاعلام" و"الدراسات" و"تلفزيون لبنان"، إذ اطلقنا اول JOURNAL TELEVISE في الشرق الأوسط من التلفزيون الرسمي وهذا الامر في عهدتكم كذلك".
وتابع: "أود أن أحيي شهداء الصحافة اللبنانية، من عصام عبدالله الى الآخرين الذين استشهدوا، وقد عملنا بجهد لكي نردّ حقوق هؤلاء، ولكن كما تعلمون فإن العدو الإسرائيلي موجود في كل مكان وقد عرقل رجوع الحق الى عائلات الشهداء، ولكننا التزمنا في هذا الشأن واعتقد انكم ستلتزمون كذلك في هذه القضايا. وأود أن أذكر كذلك أن لدينا في سوريا مصورا لبنانيا اسمه سمير كساب ولا نعلم عنه اي شيء، وهذا الملف عملنا عليه بشكل جدي ولدينا اتصالات طبعا سنضعكم في جوّها، وهي اتصالات مع الاتراك والعراقيين والسوريين والقطريين، ونتمنى ان نعرف مصير هذا الشاب".
وأشار الى أن فريق العمل في وزارة الاعلام عمل لمدة ثلاث سنوات في ظروف صعبة واستثنائية، قائلا: "نتحدى أن يكون هناك أي مخالفة ارتكبناها أو أي شبهة فساد قمنا بها، ونحن نفتخر بذلك".
مرقص
بدوره، قال مرقص: "أشكر الوزير المكاري على كلمته، كما أشكره على مسيرته، ولا أحد يدعي الكمال. لذلك نحن سنكمل من حيث وصلت لان البلد سيكمل ولا يمكننا البدء من الصفر في كل قطاع وتضييع الوقت ليدرس كل وزير ملفه، سنكمل من حيث وصلت في ظل الظروف الصعبة التي مررتم فيها ولكن في الوقت نفسه سنعمل على الاصلاح حيث يلزم لتطوير ما يجب تطويره".
وأضاف: "علينا المحافظة على ما تم تحقيقه من مكتسبات، والتصحيح والتطوير، وهذه توجيهات رئيس الجمهورية شخصيا في هذا الإطار، وهناك تعويل كبير على قطاع الإعلام". وتابع: "أحمل أمرين مهمين: الاول هذه التوجيهات، معطوفة على تشجيع رئيس مجلس الوزراء، والثاني هو العناوين الثلاثة التي تحدثت عنها، أي المحافظة والاصلاح والتطوير، فهي مربوطة بعنوان آخر لا يقل أهمية ألا وهو ترتيب البيت الداخلي بكل مداميكه، واقصد بذلك تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية واذاعة لبنان وغيرها، فإذا تمكنا من ترتيب هذا البيت الداخلي نستطيع الحصول على تمويل كبير ومساعدات ودعم. لذلك مصلحتنا ليست في العرقلة والخلافات لأننا نكون ندمر أنفسنا بأنفسنا وكلنا يتأذى ويخسر".
وتمنى "الخروج من المشاكل الشخصية والتوجه نحو المصلحة العامة لأن مصلحة نهوض وزارة الاعلام هي مصلحة كل منا".
أخبار لبنان
وزارة الإعلام
زياد المكاري
بول مرقص
التالي
مصادر مطلعة لـ "الجمهورية": موضوع البيان الوزاري شبه منجز..وهذا ما سيتضمنه
وزيرة البيئة: لم أظلم بتسميتي من قبل حركة أمل... وهكذا يمكن حلّ مشكلة النفايات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-08
السيرة الذاتية لوزير الإعلام بول مرقص
أخبار لبنان
2025-02-08
السيرة الذاتية لوزير الإعلام بول مرقص
0
أخبار لبنان
2025-02-09
مرقص: سأستفيد من خبرات الوزراء المتعاقبين والإنطلاق سيكون على أربعة مستويات
أخبار لبنان
2025-02-09
مرقص: سأستفيد من خبرات الوزراء المتعاقبين والإنطلاق سيكون على أربعة مستويات
0
آخر الأخبار
2025-02-08
وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI: لا أملك تصورًا واضحًا بعد لكنّني اطلعت على مشروع قانون الإعلام وأبديت بعض الملاحظات عليه كما اطلعت على وضع الحريات الصحافية وسنعمل على تطوير الوزارة وتلفيزيون لبنان لإعطائها حلّة جديدة
آخر الأخبار
2025-02-08
وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI: لا أملك تصورًا واضحًا بعد لكنّني اطلعت على مشروع قانون الإعلام وأبديت بعض الملاحظات عليه كما اطلعت على وضع الحريات الصحافية وسنعمل على تطوير الوزارة وتلفيزيون لبنان لإعطائها حلّة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:10
تسلّم وتسليم في وزارة الثقافة
تقارير نشرة الاخبار
08:10
تسلّم وتسليم في وزارة الثقافة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جلسة سريعة لمجلس الوزراء والبيان والوزاري خلال أيام
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جلسة سريعة لمجلس الوزراء والبيان والوزاري خلال أيام
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 11-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 11-2-2025
0
أخبار لبنان
12:30
شيخ العقل إتصل بالسفير السعودي
أخبار لبنان
12:30
شيخ العقل إتصل بالسفير السعودي
0
أخبار لبنان
11:24
سلام ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري واجتماعها الثاني الخميس
أخبار لبنان
11:24
سلام ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري واجتماعها الثاني الخميس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:09
برداء الحمام... جاستن بيبر يصدم الجمهور في أحدث ظهور له (صور)
فنّ
06:09
برداء الحمام... جاستن بيبر يصدم الجمهور في أحدث ظهور له (صور)
0
أخبار لبنان
10:22
وزير الخارجية استقبل نظيره البيلاروسي وعرضا تعميق العلاقات وتطوير القطاعات
أخبار لبنان
10:22
وزير الخارجية استقبل نظيره البيلاروسي وعرضا تعميق العلاقات وتطوير القطاعات
0
أخبار دولية
12:22
ترامب يتمسك بمهلة السبت للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
أخبار دولية
12:22
ترامب يتمسك بمهلة السبت للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
0
أخبار دولية
10:12
زعيم الحوثيين: مستعدون لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت هجماتها على غزة
أخبار دولية
10:12
زعيم الحوثيين: مستعدون لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت هجماتها على غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جلسة سريعة لمجلس الوزراء والبيان والوزاري خلال أيام
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جلسة سريعة لمجلس الوزراء والبيان والوزاري خلال أيام
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 11-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 11-2-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
اجتماع للمجلس الوزاريّ الاسرائيليّ المصغر لمناقشة قرار حماس... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:11
اجتماع للمجلس الوزاريّ الاسرائيليّ المصغر لمناقشة قرار حماس... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:10
تسلّم وتسليم في وزارة الثقافة
تقارير نشرة الاخبار
08:10
تسلّم وتسليم في وزارة الثقافة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
تسلّم وتسليم في وزارة الداخلية
تقارير نشرة الاخبار
08:01
تسلّم وتسليم في وزارة الداخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
تسلّم وتسليم في وزارة الخارجية
تقارير نشرة الاخبار
08:00
تسلّم وتسليم في وزارة الخارجية
0
أخبار لبنان
08:00
للمرة الثانية منذ 23 سنة...لبنان على موعد مع ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع
أخبار لبنان
08:00
للمرة الثانية منذ 23 سنة...لبنان على موعد مع ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
مراسم استقبال نواف سلام رئيسًا للحكومة
تقارير نشرة الاخبار
07:58
مراسم استقبال نواف سلام رئيسًا للحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
وزير الإعلام: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضبًا ومباشرًا
تقارير نشرة الاخبار
07:56
وزير الإعلام: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضبًا ومباشرًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:02
الصورة التذكارية للحكومة في قصر بعبدا
أخبار لبنان
05:02
الصورة التذكارية للحكومة في قصر بعبدا
2
خبر عاجل
05:52
تصحيح - تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وهي مؤلفة من ٥ وزراء وهم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري
خبر عاجل
05:52
تصحيح - تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وهي مؤلفة من ٥ وزراء وهم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري
3
خبر عاجل
14:53
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30": الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا
خبر عاجل
14:53
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30": الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا
4
خبر عاجل
15:22
وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ"عشرين 30": أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام فالترقيع يكلّف أكثر من المستدام وأرفض أن أعد بموعد للـ24/24 لكن لديّ خطة وافكار يجب أن أدرسها
خبر عاجل
15:22
وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ"عشرين 30": أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام فالترقيع يكلّف أكثر من المستدام وأرفض أن أعد بموعد للـ24/24 لكن لديّ خطة وافكار يجب أن أدرسها
5
خبر عاجل
05:29
نواف سلام: في أوّل جلسة للحكومة اليوم أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص ومنعاً لأي التباس طلبت من الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف
خبر عاجل
05:29
نواف سلام: في أوّل جلسة للحكومة اليوم أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص ومنعاً لأي التباس طلبت من الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف
6
حال الطقس
01:21
الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس
حال الطقس
01:21
الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس
7
أخبار لبنان
05:32
القرار الاول لرئيس الحكومة بعد التأليف الوزاري
أخبار لبنان
05:32
القرار الاول لرئيس الحكومة بعد التأليف الوزاري
8
أخبار لبنان
15:56
نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزير مكي ليس حزبيا... وهذا ما قاله عن اجتماع جعجع بالوزراء
أخبار لبنان
15:56
نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزير مكي ليس حزبيا... وهذا ما قاله عن اجتماع جعجع بالوزراء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More