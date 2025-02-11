سلام ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري واجتماعها الثاني الخميس

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عصر اليوم، في السراي الحكومي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وخلال الاجتماع، تم البحث في مسودة البيان الوزاري على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الخامسة من بعد ظهر الخميس المقبل.