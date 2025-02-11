شيخ العقل إتصل بالسفير السعودي

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا بالسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، للتشاور بالاوضاع العامة وتبادل التفاؤل بانطلاق مرحلة جديدة في لبنان، بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة.



وكان الاتصال مناسبة، أبدى خلاله الشيخ ابي المنى تقديره "لإحتضان السعودية للخطوات الايجابية التي يؤمل منها انطلاقة جديدة للدولة اللبنانية، والتعويل على دور المملكة الداعم ماضيا ومستقبلا، خصوصا ابّان المحن التي مرّ ويمر بها لبنان، بما يعزز أسس العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين".



وأعرب الشيخ ابي المنى للسفير بخاري عن "الوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييد مواقفها الريادية"، وشجبه "للمؤامرات والمخططات والأطماع الاسرائيلية الممنهجة، التي تحاول النيل من مكانتها الاسلامية والعربية على مستوى المنطقة والعالم".