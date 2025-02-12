رئيسة صندوق النقد الدوليّ : التزامنا تجاه لبنان ما زال قائمًا

أكّدت رئيسة صندوق النّقد الدوليّ كريستالينا جورجيفا، أنّ صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم لبنان في هذه المرحلة وخصوصاً بعد الحرب.

وأعربت، خلال لقائها وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، في إطار القمة العربية للحكومات التي أُقيمت في دبي، عن استعداد الصندوق لدعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار من خلال اعادة احياء الاتفاق بين لبنان والصندوق.

وأثناء اللقاء، عبّرت جورجيڤا عن ارتياحها لاستكمال المؤسسات الدستورية في لبنان.

وأشارت إلى أهمية تشكيل حكومة قادرة على المضي في عملية الإصلاح والإنقاذ, مؤكدةً أهمية إقرار الإصلاحات المطلوبة كشرط أساسي للتقدم في المسار الإصلاحي.