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يزبك للـLBCI: أتمنّى أن لا يُقتل برنامج عون على أيدي الذين يرفضون بناء الدولة

أخبار لبنان
2025-02-12 | 03:59
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يزبك للـLBCI: أتمنّى أن لا يُقتل برنامج عون على أيدي الذين يرفضون بناء الدولة
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يزبك للـLBCI: أتمنّى أن لا يُقتل برنامج عون على أيدي الذين يرفضون بناء الدولة

أكّد النائب غياث يزبك الحاجة إلى قائد جيش يستمر بالإنجازات ويحمي المؤسسة العسكرية وأن لا يكون مشروع رئيس للجمهورية وأن يكون صاحب اختصاص وخبرة.

 

ودعا في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، إلى ملء الفراغات من الفئة الاولى في الدولة سريعًا، موضحًا أنّ هذا الفراغ الكبير لا يجب ملؤه بالاعداد نفسها بل وفق نوعيّات.

 

وشدّد يزبك على أنّ لبنان لا يمكنه الإقلاع بطائفة "مجروحة" لا تريد الإقلاع بمنطق بناء الدولة.

 

وقال: “حزب الله” اخذ نفسه إلى متاهة وأخذ الشعب اللبنانيّ معه.”

 

وتمنّى أن لا يُقتل برنامج رئيس الجمهورية جوزاف عون على أيدي الذين يرفضون بناء الدولة مشدداً على ان الطريق مفتوحة امام رجال الدولة لعدم تركيب السلطة كما كانت تُركّب فتنطلق الحكومة من دون عائق اقليميّ.

 

ورأى يزبك أنّ لبنان في عهد جديد ويشهد متغيّرات داخلية واقليمية كبرى ما يفترض أن تنعكس في البيان الوزاريّ، مشيرًا إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام شدد على انّ حكومته لن تتبع النهج القديم.

 

وقال: “نملك توجّهات عامة في ملفات الوزراء لكن لا ندخل بالتفاصيل معهم.”

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