مجلس إدارة جديد لمصرف الإسكان برئاسة حبيب

عقد مصرف الإسكان جمعية عمومية عادية برئاسة أنطوان حبيب في المقر الرئيسيّ في منطقة رياض الصلح، لانتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد.

وبعد إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، تم انتخاب مجلس إدارة جديد وتزكية الرئيس الحالي أنطوان حبيب لولاية ثانية.

وقال حبيب: “بعد إنجازات عديدة حققناها سويًا، في سبيل تعزيز قروض مصرف الإسكان لتأمين استمراريتها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولا سيما قرض الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبالغ ١٦٥ مليون دولار يُسدَد على مراحل، فنحن على موعد في منتصف شباط الحالي، لزيارة رسمية إلى دولة قطر والاجتماع مع وزيرَي الخارجية والمال القطريَين ثم مع مدير عام صندوق قطر للتنمية.”

وأضاف: “ذلك للبحث في إمكان رفد مصرف الإسكان بقروض مدعومة تساهم في تعزيز دوره الاجتماعيّ والاقتصاديّ لجهة دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والمساهمة في إعادة إعمار لبنان، علمًا أننا قمنا بزيارة رسمية إلى وزير خارجية قطر في العاشر من الشهر الحالي، للغاية نفسها وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة في هذا السياق لمتابعتها في اجتماعات لاحقة.”

ولفت إلى أنّه ستكون هناك زيارة لاحقة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية، للغاية نفسها.

وأكّد وجود خطط كثيرة، تصب في خانة دعم المواطن اللبنانيّ ومساعدته على التشبث بأرضه والحدٌ من هجرة الشباب.