السنيورة من قصر بعبدا: نافذة كبرى فتحت في لبنان والمنطقة العربية

اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن هناك نافذة كبرى فتحت في لبنان وفي المنطقة العربية، لافتا الى أن "المصائب تولد فرصًا أحيانا وأن الهمّ أن نعي كيفية تحويل المصائب الى فرص".



وقال السنيورة من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: "ليس من دولة مفلسة بل إدارة مفلسة وهناك إمكانية لمعالجة العديد من الأزمات مع الأشقاء الدوليين، كما نؤكد ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيليّ الكامل".



وأضاف: "أمامنا فترة صعبة ويجب أن يصار الى ادارة حقيقية لتوقعات اللبنانيين وفرز الاولويات".