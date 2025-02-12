جابر: التحديات كبيرة والوقت للعمل وليس للتعطيل

أكد وزير المالية ياسين جابر أن التحديات كبيرة وأن الوقت اليوم للعمل وليس للتعطيل، وذلك في خلال مراسم التسليم وتسلم بينه وبين الوزير السابق يوسف خليل في وزارة المال.

