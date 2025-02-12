تسليم وتسلم في وزارة الأشغال... وهذا ما جرى تناوله

أقيمت مراسم التسليم والتسلم في وزارة الأشغال بين الوزير السابق علي حمية والوزير الجديد فايز رسامني.



وفي مبنى الوزارة، عرّف حمية رسامني على كل الموظفين، وكذلك أجرى اجتماعا مع المدراء العامين.



وعقب الاجتماع، تناول حمية أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة من الأملاك البحرية، إلى مطار بيروت الدولي، وصولًا إلى ملف رفع الأنقاض وإعادة الإعمار.











