تسليم وتسلّم بين القرم والحاج في وزارة الاتصالات

أقيمت مراسم التسليم والتسلّم بين الوزير السابق جوني القرم والوزير الجديد شارل الحاج في وزارة الإتصالات.



وقد باشر الحاج مهامه رسمياً، واستهلّها باجتماعات مع شركتي الخلوي ألفا وتاتش.