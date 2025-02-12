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تمام سلام من قصر بعبدا: نأمل أن تسود أجواء التعاون لما فيه خير البلد

تمنى رئيس الحكومة السابق تمام سلام، التوفيق للحكومة الجديدة.



وأمل سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أن تسود أجواء التعاون لما فيه خير البلد.