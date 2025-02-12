وزير العدل: لا شيء سيثنينا عن الوصول الى خواتيم عادلة في قضايا الاغتيالات وتفجير المرفأ

أكد وزير العدل عادل نصار على الا شيء سيثنينه عن الوصول الى خواتيم عادلة في قضايا الاغتيالات ولاسيما في ملف تفجير مرفأ بيروت.



وأتى موقف وزير العدل بعد عملية تسليم وتسلم بينه وبين الوزير السابق هنري خوري.





