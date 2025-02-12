"ألفا": الخدمات عادت إلى طبيعتها

أعلنت شركة "ألفا" أن الخدمات عادت إلى طبيعتها.



وقالت في بيان:"عطفاً على بيانها السابق، تحيط شركة ألفا مشتركيها علماً بأن خدماتها قد عادت إلى طبيعتها".



أضاف البيان:"تعتذر ألفا عن أي إزعاج قد تكون قد تسببت به".