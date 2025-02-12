زياد حواط لـ "حوار المرحلة": على حزب الله تطبيق اتفاقية وقف النار وتسليم الترسانة العسكرية للجيش اللبناني

اعتبر النائب زياد حواط أن هناك مماطلة من قبل الطرفين اللبناني والاسرائيلي بتنفيذ قرار وقف النار، وحزب الله هو المسؤول عن احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية وعليه تطبيق اتفاقية وقف النار وعدم اعطاء اسرائيل حجة لانتهاك سيادة البلد وتسليم الترسانة العسكرية للجيش اللبناني وان تقوم اليونيفيل بالعمل المناسب وعودته كحزب سياسي.



وشدد خلال برنامج "حوار المرحلة" عبر الـ LBCI، على انه لا يمكن لحزب الله ان يتمسك بالسلاح وقال: "الدولة اللبنانية هي التي تقاوم وتحمي والمقاومة لم تستطع حماية أي أحد "لا البشر ولا الحجر ولا الشجر". واضاف: "نسبة دعمنا للحكومة مرتبط بتطبيقها القرارات والوعود خصوصاً وان خطاب القسم واضح".



ورأى حواط أن ما يحصل على الحدود السورية - اللبنانية والمعابر غير الشرعية هو بسبب عدم ضبط الحدود، مؤكداً أن على اليونيفل ان تنتشر على كل الحدود اللبنانية السورية والاسرائيلية.



وفي الموضوع الحكومي، اشار حواط الى أن وحدة المعايير يجب ان تراعي كل الكتل، وتابع: "لكن هذا ليس دوري بل دور نواف سلام"، مؤكداً أنه ضد عزل أي مكون لبناني وكان يجب أن يكون جبران باسيل شريكا في الحكومة، كما قال.



ولفت الى أن اللامركزية أساس، قائلا: "أنا مع تطبيق الطائف وأقبل بإلغاء الطائفية السياسية لكن هناك مسار لتحقيق ذلك".



وأضاف " دخولنا في الحكومة سببه الوعود والالتزمات بالمواقف السيادية وملزمون أن نكون عند نصّ البيان الوزاري".

وتابع " أداء التيار في السلطة كان كارثيًا على أمل أن يكون أفضل في المعارضة ولم أفرح لخروج التيار من الحكومة لأنه هو من ساهم في ايصال البلد الى القعر ويجب أن يكون فيها و"ما ينفض ايدو مِنّا".