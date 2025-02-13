حبيب يزور بري للشكر وإطلاعه على نتائج زيارته الدوحة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي شكره على إعادة فتح شارع المصارف في وسط بيروت والشوارع المحيطة بالمجلس، لما لهذه الخطوة من أهمية اقتصادية في العاصمة ولاسيما ربط طرقاتها ببعضها البعض.



كذلك أطلع حبيب الرئيس بري على نتائج زيارته الأخيرة إلى الدوحة حيث التقى في وزارة الخارجية الوزير المفوَّض أحمد بن محمد عبدالرحمن الزويدي، وذلك لدرس حاجة لبنان إلى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة، وقروض سكنية لإعادة الإعمار من جهة أخرى، وإمكانية تقديم قطر قروض بفوائد مدعومة لهذه الغاية، مع إعطاء فترة سماح تمتد سنوات عديدة، حيث يكون لبنان قد استعاد عافيته الاقتصادية والمالية وبالتالي أصبح المقترض قادراً على تسديده قرضه من دون أي عبء.



وأفاد حبيب في خلال اللقاء، بأن الزويدي طلب من مصرف الإسكان تزويده بخارطة طريق وخطة عمل حول هذه النقاط، لدرسها في اجتماعات لاحقة، حيث سيزور حبيب الدوحة منتصف الشهر الحالي.

