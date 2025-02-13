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o
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تدابير سير في وسط بيروت لمُناسبة إحياء الذّكرى الـ20 لاستشهاد الرّئيس الحريري
أخبار لبنان
2025-02-13 | 02:55
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تدابير سير في وسط بيروت لمُناسبة إحياء الذّكرى الـ20 لاستشهاد الرّئيس الحريري
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه سيتمّ إحياء الذّكرى السنويّة العشرين لاستشهاد الرّئيس رفيق الحريري ورفاقه في محلّة وسط بيروت بتاريخ 14-2-2025، وفي إطار الأعمال التنظيمية للذّكرى، يرجى من المواطنين عدم اصطحاب أيّة آلة حادّة او عصا (بما فيها سوَاري الأعلام) وما شابه، وذلك بهدف عدم عرقلة عمليّة التفتيش وتسهيل الوصول الى السّاحة.
كما أعلنت المديريّة، أنها ستتخذ لحين انتهاء احياء هذه الذكرى، تدابير السير التالية:
اولاً: منع وقوف السيّارات اعتبارًا من السّاعة 24,00 من تاريخ 13-2-2025 في الشّوارع التالية:
-شارع محمد بن خليفة (نزلة بيت الوسط) حتى تقاطع فرنسبنك
-شارع ويغان من تقاطع جريدة النهار حتى نهاية شارع الداعوق.
ثانياً: منع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة 24,00 من تاريخ 13-2-2025 في الشّوارع التالية:
-من امام مبنى الإسكوا وتحويله باتجاه مجلس شورى الدولة
-من امام تقاطع جريدة النهار (فندق لو غراي) صعوداً الى شارع الشّهداء حتّى مسجد محمّد الأمين
-مقابل الضريح على التحويلة المؤدية من شارع دمشق الى شارع الشّهداء
-شارع المصارف باتّجاه رياض الصلح.
ثالثاً: تحويل السّير القادم من نزلة صهيون وصولًا الى تقاطع جامع محمّد الأمين باتجاه تقاطع جورج حدّاد، اعتباراً من الساعة 24,00 من تاريخ 13-2-2025.
رابعاً: منع الوقوف والمرور اعتباراً من السّاعة 24,00 من تاريخ 13-2- 2025 على كل المفارق المؤدّية الى ساحة رياض الصلح وشارع اللعازاريّة.
خامساً: سيتمّ تخصيص مواقف للسيّارات وفقًا لما يلي:
– موقف الإسكوا لآليّات الوافدين من الجنوب، صيدا، والإقليم، حيث تسلك الآليّات خطّ سير الجنوب – بيروت- أنفاق المطار- جسر الكولا- نفق سليم سلام ثم باتجاه الإسكوا.
– موقف اللعازارية لآليات الوافدين من بيروت، حيث تسلك الآليات خط سير بشارة الخوري وصولاً الى وسط بيروت.
– موقف مقابل مسجد الأمين لآليات الوافدين من عرسال وبعلبك، حيث تسلك الآليات خط سير البقاع – بيروت باتجاه المتحف – بشارة الخوري وصولاً الى وسط بيروت.
– موقف مقابل ساحة الشهداء لآليات الوافدين من البقاع الأوسط والغربي، بحيث تسلك الآليات خط سير البقاع – بيروت باتجاه المتحف – بشارة الخوري- ثم يميناً باتجاه جادة فؤاد شهاب حتى تقاطع برج الغزال – ثم يساراً باتجاه طريق جورج حداد حتى تقاطع بيت الكتائب/ الصيفي.
– موقف مقابل المرفأ لآليات الوافدين من طرابلس المنية، الضنية والكورة، حيث تسلك الآليات خط سير الشمال – بيروت باتجاه الدورة- ثم محطة شارل الحلو وصولاً الى بيت الكتائب/الصيفي.
– مواقف الـ SEA SIDE (البيال سابقاً) لآليات الوافدين من عكار، حيث تسلك الآليات خط سير الشمال- بيروت باتجاه الدورة، ثم محطة شارل الحلو وتنعطف يميناً عند تمثال المغترب باتجاه المرفأ، ثم القاعدة البحرية حيث يتم الترجل، ثم تّكمِل جميع الآليات الى الموقف المذكور.
وطلبت من المواطنين التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
بيروت
لمُناسبة
إحياء
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