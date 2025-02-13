الرئيس عون تلقى رسالة تهنئة ودعم من ملك النروج

نقلت السفيرة النرويجية في لبنان Hilde Haraldstad رسالة من ملك النرويج هارالد الخامس إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هنأه فيها على انتخابه، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين.



وبحث رئيس الجمهورية أوضاع الجالية اللبنانية في ليبيريا ومالي خلال لقائه السفير اللبناني في البلدين هنري قسطون الذي استعرض معه العلاقات الثنائية مع كل من الدولتين.