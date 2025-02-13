تسليم وتسلم في وزارة الصناعة... عيسى الخوري: المدن الصناعية تثبّت الناس في أرضهم

أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "التصميم قائم لتحقيق نهضة في القطاع الصناعي، عبر العمل الجدّي ووضع حلول للتحدّيات والصعوبات التي تواجهه".



وقال الوزير في خلال مراسم التسليم والتسلّم بينه وبين وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان في الوزارة، إن "الصناعة أساسية من أجل تأمين وظائف وادخال العملات عبر التصدير، لكنّها مهمّة أيضاً لأنّها تجذّر الناس في أرضهم وتحدّ من الهجرة وتؤمّن الانماء المتوازن والتنمية المستدامة، ولاسيّما إذا أنشأنا المدن الصناعية في مختلف المناطق".



وأضاف: "هذه الوزارة سياديّة على صعد عدّة، خصوصاً لأنها تساهم في تحقيق النموّ الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما أن دورها أساسي في تقليص العجز التجاري. سنعمل أيضاً على تعزيز شعار "صنع في لبنان" الذي أصبح بمثابة شعار وعلامة بارزة Brand لتسويق اسم لبنان عالياً في الداخل والخارج".



ولفت الى أن "هذا الشعار مرادف للجودة، ويساعد على التصدير وفتح أسواق جديدة، وذلك عبر مواصلة الاعتماد على المعايير وتبنّي المواصفات، مشيرا الى أن ذلك "يتمّ بالعمل الدؤوب والمتواصل مع مؤسسة ليبنور ومعهد البحوث الصناعية".



بوشكيان



بدوره، لفت بوشكيان الى أننا "عملنا فريق عمل متجانساً، واضعين نصب عيوننا خدمة المواطن أوّلاً، ونموّ الاقتصاد، وتطوير الصناعة. اتّبعنا أساليب تحديثيّة وجعلنا القطاعَ الانتاجيّ الوطني يخرج من بوتقة الحصار المفروض عليه، وعزّزنا الثقة به في السوقيّن المحلي والخارجي".



وأضاف: "في المقابل تجاوب الصناعيون معنا، ولاقونا في منتصف الطريق. فعملوا بدورهم على الاستثمار والتوسّع والانتشار وغامروا في وقت الحرب وتغلّبوا على العدوان وآثروا البقاء في لبنان، متمسّكين بالأرض، وبالإرث الصناعي، وبعمّالهم الذين كرّسوا حياتهم وبذلوا تضحيات جمّة في المعامل والمشاغل، ورافقوا الأجيال الأولى والثانية والثالثة".