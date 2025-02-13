الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تسليم وتسلم في وزارة البيئة... الزين: أي خطة اعادة اعمار عليها مراعاة المعايير البيئية
أخبار لبنان
2025-02-13 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
تسليم وتسلم في وزارة البيئة... الزين: أي خطة اعادة اعمار عليها مراعاة المعايير البيئية
شهدت وزارة البيئة عملية التسليم والتسلم بين وزير البيئة السابق ناصر ياسين ووزيرة البيئة الحالية تمارا الزين بحضور عدد من رؤساء المصالح والمستشارين ومسؤولين وأعضاء من المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعلاميين.
وأكد ياسين أن "الظروف لم تكن دائماً مؤاتية، فبظل تأزم سياسي حاد، وشغور في موقع رأس الدولة، وانهيار مالي كبير، وترهل اداري، وعدوان بشع ومدمر، ولكن وبالرغم من كل ذلك عملنا بجهد وكد للمصلحة العامة، ولرفع مستوى العمل الحكومي للاستجابة الى تطلعات الناس، وقدمنا نموذج عمل ينطلق دائماً من تغليب مصلحة الناس والمصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومن التقيد بالدستور والقوانين، والتزام الشفافية المطلقة، والتواصل والتشاركية، وبناء الثقة".
وقدم "عرضاً موجزاً عن القضايا التي عملنا عليها مع فريق عمل من الخبراء والمستشارين والموظفين الاكفياء، وبالتعاون مع شركاء للوزارة من المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية والجامعات، لتشكل كشف حساب امام الناس وثانياً لوضع القيادة الجديدة للوزارة بوصف موجز للمحصلات وكذلك للتحديات".
وقال: "لم يكن التحدي مجرد أزمة إدارية أو تنظيمية، بل كان أزمة ثقة ومؤسسات وإرادة. رغم ذلك، قررنا المضي قدماً في مواجهة الصعوبات، واضعين رؤية واضحة لمعالجة القضايا البيئية الكبرى، وعلى رأسها تلوث الهواء، وهو من أخطر المشاكل البيئية والصحية في لبنان والعالم، إلى جانب تلوث المياه وإدارتها، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، والتصدي لتغير المناخ. هذه القضايا لم تكن مجرد ملفات تقنية، بل أهداف استراتيجية عملنا على تحقيقها خلال ثلاث سنوات ونيف".
واضاف: "قررنا أن نضع الوزارة في صلب السياسات الوطنية، ليس فقط عبر القانون أو صلاحيات الوزير، بل بقوة المنطق، والعلم، والشفافية، والحوار، والتشاركية، وبالجرأة في طرح الملفات البيئية التي تمس حياة اللبنانيين بشكل مباشر. أردنا أن تكون الوزارة جهة فاعلة في كل القطاعات والمشاريع، لأن البيئة ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً للحياة والتنمية والاستدامة".
ولفت الى أن "الهدف الأساسي من عملنا كان ترسيخ نهج بيئي جديد، قائم على التخطيط الاستراتيجي، والشراكة، والحوكمة الرشيدة، لأن البيئة ليست ملفاً ثانوياً، بل ركيزة أساسية لمستقبل لبنان. واليوم، ونحن نسلّم الأمانة، نأمل أن تستمر الجهود لحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية، بما يضمن مستقبلاً أفضل لأطفالنا وللأجيال القادمة. أتمنى للوزيرة الدكتورة تمارا الزين كل التوفيق في مهمتها، فالمسؤولية كبيرة، والتحديات كثيرة، لكن الأمل يبقى في استمرار العمل من أجل بيئة نظيفة ومستدامة للبنان. شكراً لكم".
الوزيرة الزين
بدورها، قالت وزير البيئة تمارا الزين: "تعمّدت أن يرافقني فريق عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية لسببين أولاً لأركّز على خلفيتي العلمية، وثانياً لأؤكد أنني من خلفية قطاع عام، وهذا ما سيسهّل علي لأنني أعرف طبيعة التحديات الموجودة في القطاع العام وتحديات الادارة في لبنان.
واضافت: "عملنا سيرتكز في شق كبير على نتاج العلم والخبرة التي راكمناها في المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع الجهات الاكاديمية الأخرى والمنظمات الدولية وكل الفاعلين في المجال البيئي".
وأكدت أن "هناك ضرورة لإعادة تحديث وعصرنة الادارة العامة"، لافتة الى أن "الوزراة يجب أن يصبح إسمها وزارة البيئة والمناخ ويا ليت مع خطة الاعمار تسمى وزارة البيئة والمناخ واعادة الاعمار لأن البيئة ستكون متدخلة في كل مراحل اعادة الاعمار في البلد".
وقالت الزين: "لا يمكن الحديث عن سيادة بشكل عام اذا لم تكن هناك سيادة ادارية أقله في وزارتنا ومؤسساتنا اداراتنا العامة، وهذه تربيتي في القطاع العام. والمسار الثاني هو الذي فرضه العدو الاسرائيلي في جرائمه البيئية التي بتنا نعرفها، وهذا يتطلب خطة عمل توضع على السكة لتتم الاضاءة عليها أكثر، وأنا أصرّيت أن يُذكَر في البيان الوزاري أن على الحكومة إيلاء الاهمية القصوى للتأهيل البيئي لأنه لا يمكن الحديث عن خطة تعافي شامل اذا لم يكن التعافي البيئي جزءاً اساسياً منها لأن هناك أثراً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً اذا لم نعالج موضوع التعافي البيئي".
وأضافت: "والنقطة الثانية التي أصرينا عليها هي أي خطة اعادة اعمار عليها أن تراعي المسار البيئي والمعايير البيئية بدءاً من معالجة الردميات وهو الموضوع الذي استحوذ على كثير من النقاش وفق مسار بيئي سليم وصولاً إلى خطط معمارية تراعي الحد من استنزاف الموارد الطبيعية في البلد وتراعي المخاطر الناجمة عن الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية".
وتابعت: "لمسار الثالث هو استكمال التحديات البيئية المتوارثة ومهما تم من عمل ربما نحتاج إلى 30 سنة لنعيد وضعها على المسار السليم".
أخبار لبنان
وتسلم
وزارة
البيئة...
الزين:
اعادة
اعمار
عليها
مراعاة
المعايير
البيئية
التالي
الخازن لحود تسلمت وزارة السياحة من سلفها: أساس السياحة الأمن والإستقرار والحكومة ستسعى إلى تثبيتهما
تسليم وتسلم في وزارة العمل... حيدر: سنعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-08
وزيرة البيئة تمارا الزين للـLBCI: كل ما نراه من الكوارث في التغيّر المُناخيّ تحدٍّ سنعمل على مواجهته إضافة إلى الإبادة البيئية التي حصلت نتيجة العدوان الاسرائيليّ وهناك ضرورة لإعلادة انتظام العمل المؤسساتيّ
آخر الأخبار
2025-02-08
وزيرة البيئة تمارا الزين للـLBCI: كل ما نراه من الكوارث في التغيّر المُناخيّ تحدٍّ سنعمل على مواجهته إضافة إلى الإبادة البيئية التي حصلت نتيجة العدوان الاسرائيليّ وهناك ضرورة لإعلادة انتظام العمل المؤسساتيّ
0
آخر الأخبار
2025-02-10
الزين لـ"عشرين 30": نحن ندفع ثمن الشعبوية أحيانًا ويمكن حلّ مشكلة النفايات باللامركزية ونحن بحاجة لشرطة بيئية وتفتيش مركزي للشق البيئي
آخر الأخبار
2025-02-10
الزين لـ"عشرين 30": نحن ندفع ثمن الشعبوية أحيانًا ويمكن حلّ مشكلة النفايات باللامركزية ونحن بحاجة لشرطة بيئية وتفتيش مركزي للشق البيئي
0
أخبار لبنان
2025-02-08
تمارا الزين عُيّنت وزيرة للبيئة في حكومة سلام
أخبار لبنان
2025-02-08
تمارا الزين عُيّنت وزيرة للبيئة في حكومة سلام
0
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:21
أدرعي: فيلق القدس و"حزب الله" يستغلان مطار بيروت الدوليّ
أخبار لبنان
11:21
أدرعي: فيلق القدس و"حزب الله" يستغلان مطار بيروت الدوليّ
0
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
0
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
0
أخبار لبنان
10:38
السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون
أخبار لبنان
10:38
السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:44
بري في دردشة: حزب الله يلتزم بشكل كامل وإذا بقي الإحتلال فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة في لبنان وهذا أمر مرفوض
خبر عاجل
11:44
بري في دردشة: حزب الله يلتزم بشكل كامل وإذا بقي الإحتلال فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة في لبنان وهذا أمر مرفوض
0
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
0
آخر الأخبار
2025-02-12
وزير الدفاع الأميركي: على أوروبا أن توفر القسم الأكبر من المساعدات لأوكرانيا مستقبلا وعضوية أوكرانيا في الناتو لا يمكن أن تكون نتيجة واقعية لاتفاق سلام مع روسيا
آخر الأخبار
2025-02-12
وزير الدفاع الأميركي: على أوروبا أن توفر القسم الأكبر من المساعدات لأوكرانيا مستقبلا وعضوية أوكرانيا في الناتو لا يمكن أن تكون نتيجة واقعية لاتفاق سلام مع روسيا
0
أخبار لبنان
05:30
تسليم وتسلم في وزارة الصناعة... عيسى الخوري: المدن الصناعية تثبّت الناس في أرضهم
أخبار لبنان
05:30
تسليم وتسلم في وزارة الصناعة... عيسى الخوري: المدن الصناعية تثبّت الناس في أرضهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
الصورة فيما خص انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب...
تقارير نشرة الاخبار
08:08
الصورة فيما خص انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب...
0
آخر الأخبار
08:01
وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
آخر الأخبار
08:01
وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
0
أخبار لبنان
07:08
سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:08
سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط
0
أخبار دولية
06:30
وزير الدفاع الأميركي: مبادرة ترامب للسلام "ليست خيانة" لأوكرانيا
أخبار دولية
06:30
وزير الدفاع الأميركي: مبادرة ترامب للسلام "ليست خيانة" لأوكرانيا
0
أخبار لبنان
04:44
الـLBCI ترصد ازالة العوائق والأسلاك الشائكة في وسط بيروت
أخبار لبنان
04:44
الـLBCI ترصد ازالة العوائق والأسلاك الشائكة في وسط بيروت
0
أخبار دولية
02:49
روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام
أخبار دولية
02:49
روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام
0
أخبار دولية
16:10
ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية
أخبار دولية
16:10
ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:57
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
أخبار لبنان
15:57
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
2
خبر عاجل
12:06
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:06
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية
3
أخبار لبنان
14:36
كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها
أخبار لبنان
14:36
كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها
4
صحف اليوم
23:44
هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:44
هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)
5
حال الطقس
03:21
المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:21
المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
7
خبر عاجل
05:41
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه
خبر عاجل
05:41
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه
8
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More