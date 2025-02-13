تسليم وتسلم في وزارة الشباب والرياضة...

أقيمت في قاعة الاجتماعات في وزارة الشباب والرياضة مراسم التسليم والتسلم بين وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس والوزيرة نورا بيراقداريان.



كلاس



ولفت كلاس الى أن حكومة "معاً للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي أقرت وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشباب (كخطة عمل لسياسة الشباب الوطنية)، فصار للبنان استراتيجية رؤيوية، تحمل الآمال وتحقق الطموحات وتبني الجسور بين المجتمعات الشبابية اللبنانية والعربية، وهذه مهمة يعتز لبنان بإعتمادها، من حيث هي اضمامة رؤى ومبادئ يُبنى عليها لصياغة موقع الشباب في لبنان الغد". وقال: "هذه الاستراتيجية هيأها كادر وظيفي في الوزارة له الفضل بتقديمها هدية لشباب الغد، فالشكر والتقدير لكل من عمل وجهد واقترح وانجز، وترك بصماته في كل حقل تنظيمي وتطوير إداري وتحديث للقوانين والأنظمة، بتعاون مشكور مع لجنة الشباب والرياضة النيابية"، مؤكدا على تكامل الدور بين الوزارة واللجنة.



وقال: "كما في قطاع الشباب، نجح لبنان بجهد ذاتي من الأندية والاتحادات الرياضية في إعلاء شأن الرياضة ورفعة مكانتها ومقامها في لبنان والدول العربية والعالم، والواجب يقضي بتقدير هذه الجهود ووجوب تشجيع الاتحادات والاندية والجمعيات ودعمها مادياً متى توافرت الاعتمادات"، لافتاً الى أنه "على مدى ولايته الوزارية لم يكن هناك ارصدة لتقديم المساعدات وتقديم الإسهامات المالية، نظرا لعدم وجود مخصصات كافية في الموازنة".



بيراقداريان



بدورها، قالت الوزيرة بيراقداريان: "في مجال خطة العمل التي أرتئيها لهذه الوزارة التي تحمل ملفين، ملف الشباب وملف الرياضة، سوف أطرح اليوم رؤى عامة على أن تتبلور وفق خطى مرحلية نحو بناء "استراتيجية وطنية للشباب والرياضة في لبنان"، وسوف نعلن الخطوات المؤدية لهذه الاستراتيجية في مرحلة مقبلة. وفي فلسفة الاستراتيجية ‏في المجال الرياضي، سوف نسعى إلى بلورة دبلوماسية الرياضة وتطبيقها وترويجها، فالدبلوماسية اليوم باتت تكتسي مضامين عدة ودبلوماسية الرياضة من أهمها (إلى جانب دبلوماسية العلوم والثقافة وغيرها)، وتعتبر أداة فعالة في تنمية التعاون الدولي على المستوى الخارجي، والتنمية المجتمعية والوحدة الوطنية على المستوى الداخلي، وهي ترمي إلى توظيف الرياضة في تشجيع الحوار والسلام والتفاهم المتبادل بين الدول والشعوب والكيانات السياسية".



وأضافت: "أتطلع إلى توثيق العلاقات مع الدول الصديقة من خلال تنظيم الأنشطة الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي الجهة الداخلية أتطلع إلى ترسيخ بناء الوحدة الوطنية عبر بناء الجسور بين الطوائف من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة. ان للبنان إنجازات عدة في المجال الرياضي نعتز بها، وعهدنا أن نكمل في الاستثمار والدعم والتشجيع من أجل استمرار هذه الإنجازات وتناميها وفق الإمكانات المتوفرة طبعا".



ولفتت الى أن الملف الرياضي له أوجه مختلفة، فائلة: "سنسعى إلى تلبيتها بأقصى جهودنا بغية دعم وتشجيع وتنمية هذا المجال، كما أتمنى وأصبو خصوصا إلى التعاون مع مؤسسة الجيش اللبناني في تنظيم الأنشطة الرياضية المشتركة، بالإضافة إلى خلق فرص التعاون بين الجيش اللبناني والشباب اللبناني في مجالات عدة، بغية ترسيخ القيم التي تجسدها هذه المؤسسة العسكرية المميزة لدى الشباب اللبناني".



وأشارت الى أنها "بعد الاطلاع على ملفات هذه الحقيبة، وبعد الغوص في تحدياتها وقضاياها، ستعلن خطة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في لبنان، على أن يقوم الشباب والرياضيون بأنفسهم في اقتراح مجالاتها ومرتكزاتها وتفاصيلها".



وبالنسبة إلى الشأن الشبابي، قالت: "أتطلع إلى إشراك الشباب الجامعي، انطلاقا من تجربتي في المجال الاكاديمي، بغية إشراكهم في الخطوات الآنفة الذكر. ومن هذا المنبر، أتوجه إلى الشباب اللبناني الجامعي وغير الجامعي، لأقول وأؤكد أن هذه الوزارة هي وزارتكم وسوف تفعل وتعمل لأجلكم جميعا من دون استثناء".



وأضافت: "في هذه الوزارة، سنتطلع إلى الشباب المسؤول، الذي يتمتع بروح المسؤولية في هذه المجالات سواء في الجامعات والمجتمع المدني والمنتديات الرياضية، و‏أعدكم أنني سوف أعمل على دعم المشاريع والمبادرات الشبابية وتنظيم ورش العمل وتوفير المنابر للهيئات الشبابية على المستويات المحلية بإشراكهم في اقتراح السياسات والمشاركة غير المباشرة في صنع القرار، وذلك بموازاة تشجيع البرامج التوعوية للشباب عموما".