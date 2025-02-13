الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تسليم وتسلم في وزارة الشباب والرياضة...
أخبار لبنان
2025-02-13 | 06:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
تسليم وتسلم في وزارة الشباب والرياضة...
أقيمت في قاعة الاجتماعات في وزارة الشباب والرياضة مراسم التسليم والتسلم بين وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس والوزيرة نورا بيراقداريان.
كلاس
ولفت كلاس الى أن حكومة "معاً للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي أقرت وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشباب (كخطة عمل لسياسة الشباب الوطنية)، فصار للبنان استراتيجية رؤيوية، تحمل الآمال وتحقق الطموحات وتبني الجسور بين المجتمعات الشبابية اللبنانية والعربية، وهذه مهمة يعتز لبنان بإعتمادها، من حيث هي اضمامة رؤى ومبادئ يُبنى عليها لصياغة موقع الشباب في لبنان الغد". وقال: "هذه الاستراتيجية هيأها كادر وظيفي في الوزارة له الفضل بتقديمها هدية لشباب الغد، فالشكر والتقدير لكل من عمل وجهد واقترح وانجز، وترك بصماته في كل حقل تنظيمي وتطوير إداري وتحديث للقوانين والأنظمة، بتعاون مشكور مع لجنة الشباب والرياضة النيابية"، مؤكدا على تكامل الدور بين الوزارة واللجنة.
وقال: "كما في قطاع الشباب، نجح لبنان بجهد ذاتي من الأندية والاتحادات الرياضية في إعلاء شأن الرياضة ورفعة مكانتها ومقامها في لبنان والدول العربية والعالم، والواجب يقضي بتقدير هذه الجهود ووجوب تشجيع الاتحادات والاندية والجمعيات ودعمها مادياً متى توافرت الاعتمادات"، لافتاً الى أنه "على مدى ولايته الوزارية لم يكن هناك ارصدة لتقديم المساعدات وتقديم الإسهامات المالية، نظرا لعدم وجود مخصصات كافية في الموازنة".
بيراقداريان
بدورها، قالت الوزيرة بيراقداريان: "في مجال خطة العمل التي أرتئيها لهذه الوزارة التي تحمل ملفين، ملف الشباب وملف الرياضة، سوف أطرح اليوم رؤى عامة على أن تتبلور وفق خطى مرحلية نحو بناء "استراتيجية وطنية للشباب والرياضة في لبنان"، وسوف نعلن الخطوات المؤدية لهذه الاستراتيجية في مرحلة مقبلة. وفي فلسفة الاستراتيجية في المجال الرياضي، سوف نسعى إلى بلورة دبلوماسية الرياضة وتطبيقها وترويجها، فالدبلوماسية اليوم باتت تكتسي مضامين عدة ودبلوماسية الرياضة من أهمها (إلى جانب دبلوماسية العلوم والثقافة وغيرها)، وتعتبر أداة فعالة في تنمية التعاون الدولي على المستوى الخارجي، والتنمية المجتمعية والوحدة الوطنية على المستوى الداخلي، وهي ترمي إلى توظيف الرياضة في تشجيع الحوار والسلام والتفاهم المتبادل بين الدول والشعوب والكيانات السياسية".
وأضافت: "أتطلع إلى توثيق العلاقات مع الدول الصديقة من خلال تنظيم الأنشطة الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي الجهة الداخلية أتطلع إلى ترسيخ بناء الوحدة الوطنية عبر بناء الجسور بين الطوائف من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة. ان للبنان إنجازات عدة في المجال الرياضي نعتز بها، وعهدنا أن نكمل في الاستثمار والدعم والتشجيع من أجل استمرار هذه الإنجازات وتناميها وفق الإمكانات المتوفرة طبعا".
ولفتت الى أن الملف الرياضي له أوجه مختلفة، فائلة: "سنسعى إلى تلبيتها بأقصى جهودنا بغية دعم وتشجيع وتنمية هذا المجال، كما أتمنى وأصبو خصوصا إلى التعاون مع مؤسسة الجيش اللبناني في تنظيم الأنشطة الرياضية المشتركة، بالإضافة إلى خلق فرص التعاون بين الجيش اللبناني والشباب اللبناني في مجالات عدة، بغية ترسيخ القيم التي تجسدها هذه المؤسسة العسكرية المميزة لدى الشباب اللبناني".
وأشارت الى أنها "بعد الاطلاع على ملفات هذه الحقيبة، وبعد الغوص في تحدياتها وقضاياها، ستعلن خطة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في لبنان، على أن يقوم الشباب والرياضيون بأنفسهم في اقتراح مجالاتها ومرتكزاتها وتفاصيلها".
وبالنسبة إلى الشأن الشبابي، قالت: "أتطلع إلى إشراك الشباب الجامعي، انطلاقا من تجربتي في المجال الاكاديمي، بغية إشراكهم في الخطوات الآنفة الذكر. ومن هذا المنبر، أتوجه إلى الشباب اللبناني الجامعي وغير الجامعي، لأقول وأؤكد أن هذه الوزارة هي وزارتكم وسوف تفعل وتعمل لأجلكم جميعا من دون استثناء".
وأضافت: "في هذه الوزارة، سنتطلع إلى الشباب المسؤول، الذي يتمتع بروح المسؤولية في هذه المجالات سواء في الجامعات والمجتمع المدني والمنتديات الرياضية، وأعدكم أنني سوف أعمل على دعم المشاريع والمبادرات الشبابية وتنظيم ورش العمل وتوفير المنابر للهيئات الشبابية على المستويات المحلية بإشراكهم في اقتراح السياسات والمشاركة غير المباشرة في صنع القرار، وذلك بموازاة تشجيع البرامج التوعوية للشباب عموما".
أخبار لبنان
وزارة الشباب والرياضة
تسليم وتسلم
جورج كلاس
نورا بيراقداريان
التالي
صدّي يعلن إطلاق ورشة إصلاحات في القطاعات التي تتبع للطاقة
الخازن لحود تسلمت وزارة السياحة من سلفها: أساس السياحة الأمن والإستقرار والحكومة ستسعى إلى تثبيتهما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-17
وزارة الشباب والرياضة.. سيادية!
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-17
وزارة الشباب والرياضة.. سيادية!
0
أخبار لبنان
2025-01-07
وزير الشباب والرياضة: المدخل إلى الاستقرار هو إنتخاب رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
2025-01-07
وزير الشباب والرياضة: المدخل إلى الاستقرار هو إنتخاب رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
2025-02-08
تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة
أخبار لبنان
2025-02-08
تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة
0
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:21
أدرعي: فيلق القدس و"حزب الله" يستغلان مطار بيروت الدوليّ
أخبار لبنان
11:21
أدرعي: فيلق القدس و"حزب الله" يستغلان مطار بيروت الدوليّ
0
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
0
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
0
أخبار لبنان
10:38
السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون
أخبار لبنان
10:38
السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:44
بري في دردشة: حزب الله يلتزم بشكل كامل وإذا بقي الإحتلال فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة في لبنان وهذا أمر مرفوض
خبر عاجل
11:44
بري في دردشة: حزب الله يلتزم بشكل كامل وإذا بقي الإحتلال فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة في لبنان وهذا أمر مرفوض
0
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
0
آخر الأخبار
2025-02-12
وزير الدفاع الأميركي: على أوروبا أن توفر القسم الأكبر من المساعدات لأوكرانيا مستقبلا وعضوية أوكرانيا في الناتو لا يمكن أن تكون نتيجة واقعية لاتفاق سلام مع روسيا
آخر الأخبار
2025-02-12
وزير الدفاع الأميركي: على أوروبا أن توفر القسم الأكبر من المساعدات لأوكرانيا مستقبلا وعضوية أوكرانيا في الناتو لا يمكن أن تكون نتيجة واقعية لاتفاق سلام مع روسيا
0
أخبار لبنان
05:30
تسليم وتسلم في وزارة الصناعة... عيسى الخوري: المدن الصناعية تثبّت الناس في أرضهم
أخبار لبنان
05:30
تسليم وتسلم في وزارة الصناعة... عيسى الخوري: المدن الصناعية تثبّت الناس في أرضهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
الصورة فيما خص انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب...
تقارير نشرة الاخبار
08:08
الصورة فيما خص انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب...
0
آخر الأخبار
08:01
وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
آخر الأخبار
08:01
وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
0
أخبار لبنان
07:08
سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:08
سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط
0
أخبار دولية
06:30
وزير الدفاع الأميركي: مبادرة ترامب للسلام "ليست خيانة" لأوكرانيا
أخبار دولية
06:30
وزير الدفاع الأميركي: مبادرة ترامب للسلام "ليست خيانة" لأوكرانيا
0
أخبار لبنان
04:44
الـLBCI ترصد ازالة العوائق والأسلاك الشائكة في وسط بيروت
أخبار لبنان
04:44
الـLBCI ترصد ازالة العوائق والأسلاك الشائكة في وسط بيروت
0
أخبار دولية
02:49
روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام
أخبار دولية
02:49
روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام
0
أخبار دولية
16:10
ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية
أخبار دولية
16:10
ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:57
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
أخبار لبنان
15:57
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
2
خبر عاجل
12:06
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:06
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية
3
أخبار لبنان
14:36
كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها
أخبار لبنان
14:36
كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها
4
صحف اليوم
23:44
هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:44
هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)
5
حال الطقس
03:21
المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:21
المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
7
خبر عاجل
05:41
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه
خبر عاجل
05:41
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه
8
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More