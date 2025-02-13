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سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط

أخبار لبنان
2025-02-13 | 07:08
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سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط
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سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط

التفى الرئيس سعد الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وخلال اللقاء، نوه الرئيس الحريري "بحكمة واعتدال المفتيين وعلماء الدين، ولا سيما في اللحظات المفصلية التي مر بها البلد".

وسبق اللقاء الموسع، اجتماع ضم الرئيس الحريري والمفتي دريان في حضور السيدة الحريري، جرى خلاله عرض الأوضاع العامة والتطورات.

السفير الروسي

وكان الرئيس الحريري قد التقى السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، في حضور بهية الحريري والمستشارين جورج شعبان وهاني حمود.

وبعد اللقاء، قال السفير الروسي: "ناقشنا خلال اللقاء الأوضاع السياسية الداخلية والإنجازات الأخيرة التي حصلت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. واللقاء مع الرئيس الحريري يحصل دائما في هذه الأيام التي تفصلنا عن ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكننا على تواصل دائم معه، فهو صديق قديم لروسيا الاتحادية، والجميع يعرف تاريخ العلاقات التي تربط والده الرئيس الشهيد بروسيا وقيادتها، وهذه العلاقات سوف تستمر وتكون مفيدة للبلدين. ونحن نتمنى كل الخير للدولة اللبنانية وشعبها".

منسقة الأمم المتحدة

كما التقى الرئيس الحريري المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في حضور السيدة الحريري والمستشارين الدكتور غطاس خوري وهاني حمود، وعرض معها آخر التطورات المحلية والإقليمية. بعد اللقاء، اكتفت بلاسخارت بالقول: "أنا ممتنة جدا لرؤية الرئيس الحريري في بيروت".

السفير المصري

كذلك استقبل الرئيس الحريري السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الذي قال على الأثر: "تناولنا العديد من الأمور، ولا سيما ما يخص الشأن اللبناني. وقد تحدثنا عن المرحلة التي مر بها لبنان والمرحلة المقبلة، ولمست لدى دولته نظرة إيجابية ومتفائلة بخصوص ما هو مقبل من استحقاقات في لبنان، وهو لديه تفاؤل كبير بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام. وهو يرى أن عنوان الحكومة الجديدة "الإصلاح والإنقاذ" هو عنوان هام، وأن المؤشرات تشي بأن هناك إمكانية كبيرة بتحقيق قدر كبير من الإنجازات، وبالتالي الوضع مبشر للجميع".

وأضاف: "كما تحدثنا عن الشأن الإقليمي وما تمر به المنطقة من تحديات، وملخصها أن لبنان يجب أن يكون قويا، بعد عودته إلى الساحة العربية مرة أخرى وممارسته لدوره بالكامل، لأنه سيكون له تأثير على ما يحدث في المنطقة الذي يؤثر بدوره ليس فقط على دول بعينها بل على لبنان أيضا. وعليه، كل الآمال أن تشهد الفترة المقبلة الكثير من الخطوات الإيجابية لتعيد لبنان مرة أخرى إلى موقعه ودوره المطلوب منه، والذي عهدنا قيام لبنان به في السنوات الماضية".

السفير الهندي

كذلك التقى الرئيس الحريري السفير الهندي لدى لبنان محمد نور رحمن الشيخ الذي أعرب بعد الاجتماع عن سعادته بلقاء الرئيس الحريري، مؤكدا أن "بلاده تتمنى السلام والازدهار والسيادة للبنان".

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