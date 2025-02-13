عون: لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالإنسحاب في 18 شباط

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ "لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالإنسحاب في 18 شباط الحالي"، ويتواصل مع الدول المؤثرة "لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للوصول الى الحل المناسب".



وقال، خلال لقائه نقيب الصحافة على رأس وفد من النقابة: "نريد ان نستعيد ثقة الدول ونشجع على مجيء اشقائنا في الدول العربية ودول الخليج كي يستثمروا في لبنان".



وعن دور الإعلام، اعتبر الرئيس عون أنه "اما ان يكون معمرًا او مدمرًا، وعلى الاعلاميين ان يقرروا".



ودعاهم إلى "المساهمة في مسيرة النهوض والإنقاذ"، وقال: "انتقدونا اذا اخطأنا، وليكن نقدكم بناء من دون تجن، فالانتقاد البناء يصحح الأداء. اريد ان اترك بعد 6 سنوات وضميري مرتاح".

وكان قد استقبل رئيس الجمهورية وفدًا من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد وسفيرة النروج HILDE HARALDSTAD التي سلمته رسالة من ملك النروج هارالد الخامس هنأه فيها على انتخابه رئيسا للجمهورية متمنيا للشعب اللبناني الرخاء والازدهار.



كما استقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى جمهورية ليبيريا هنري قسطون الذي نقل للرئيس عون تحيات ابناء الجالية اللبنانية في ليبيريا وتطلعهم "لان يشكل العهد الرئاسي بداية جديدة نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان".



وأعطى الرئيس عون السفير قسطون توجيهاته للمرحلة المقبلة.



وفي قصر بعبدا رئيس المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت عبد الله فهد الشامي يرافقه مدير العلاقات العامة في المعهد السيد كريم درويش وممثلة الدولة اللبنانية في مجلس الأمناء السيدة لميا المبيض بساط. وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات اللبنانية الكويتية، حيث اعرب الشامي عن الاستعداد للمساهمة في إعادة اعمار لبنان.



وتلقى الرئيس عون رسالة تهنئة لمناسبة إنتخابه رئيسا للجمهورية من رئيس مجلس الأعمال اللبناني في دولة الكويت علي حسن خليل ، جاء فيها: "نسأل الله عز وجل ان يوفقكم في مسؤولياتكم التي أنتم أهل لها، وأن يسدد على دروب الخير خطاكم لرفعة وإزدهار بلدنا الغالي لبنان وشعبه العظيم، ليعود لبنان في عهدكم السامي في مصاف الدول المتقدمة عربيا ودوليا".