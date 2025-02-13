الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين
أخبار لبنان
2025-02-13 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بري تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين السابق عبد الله بو حبيب حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
كما تابع رئيس المجلس المستجدات خلال استقباله وزير التربية والتعليم السابق عباس الحلبي.
وبعد الظهر، استقبل الرئيس نبيه بري وفداً من كتلة" الوفاء للمقاومة" ضم رئيس الكتلة النائب محمد رعد والنائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي.
وسلم الوفد رئيس المجلس دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين.
أخبار لبنان
نبيه بري
حسن نصر الله
هاشم صفي الدين
التالي
أسرار الصحف 13-2-2025
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:58
سلام تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
09:58
سلام تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
2025-02-11
لجنة مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين أعلنت اجراءات يوم التشييع
أخبار لبنان
2025-02-11
لجنة مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين أعلنت اجراءات يوم التشييع
0
آخر الأخبار
02:36
رئيس الجمهورية تسلَم دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وذلك خلال استقباله وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد
آخر الأخبار
02:36
رئيس الجمهورية تسلَم دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وذلك خلال استقباله وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-11
حزب الله يكشف تفاصيل مراسم تشييع أمينيه العامّين
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-11
حزب الله يكشف تفاصيل مراسم تشييع أمينيه العامّين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:21
أدرعي: فيلق القدس و"حزب الله" يستغلان مطار بيروت الدوليّ
أخبار لبنان
11:21
أدرعي: فيلق القدس و"حزب الله" يستغلان مطار بيروت الدوليّ
0
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
0
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
أخبار لبنان
10:58
تسليم وتسلم في وزارة الدفاع
0
أخبار لبنان
10:38
السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون
أخبار لبنان
10:38
السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 12-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 12-2-2025
0
أخبار دولية
05:48
بريطانيا تعتزم تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد
أخبار دولية
05:48
بريطانيا تعتزم تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد
0
أخبار لبنان
08:42
بري تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين
أخبار لبنان
08:42
بري تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين
0
أخبار دولية
10:46
بيسكوف: أوكرانيا ستشارك في أي محادثات لإنهاء الحرب
أخبار دولية
10:46
بيسكوف: أوكرانيا ستشارك في أي محادثات لإنهاء الحرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
الصورة فيما خص انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب...
تقارير نشرة الاخبار
08:08
الصورة فيما خص انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب...
0
آخر الأخبار
08:01
وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
آخر الأخبار
08:01
وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
0
أخبار لبنان
07:08
سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:08
سلسلة لقاءات للحريري في بيت الوسط
0
أخبار دولية
06:30
وزير الدفاع الأميركي: مبادرة ترامب للسلام "ليست خيانة" لأوكرانيا
أخبار دولية
06:30
وزير الدفاع الأميركي: مبادرة ترامب للسلام "ليست خيانة" لأوكرانيا
0
أخبار لبنان
04:44
الـLBCI ترصد ازالة العوائق والأسلاك الشائكة في وسط بيروت
أخبار لبنان
04:44
الـLBCI ترصد ازالة العوائق والأسلاك الشائكة في وسط بيروت
0
أخبار دولية
02:49
روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام
أخبار دولية
02:49
روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام
0
أخبار دولية
16:10
ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية
أخبار دولية
16:10
ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:57
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
أخبار لبنان
15:57
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
2
خبر عاجل
12:06
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:06
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية
3
أخبار لبنان
14:36
كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها
أخبار لبنان
14:36
كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها
4
صحف اليوم
23:44
هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:44
هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)
5
حال الطقس
03:21
المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:21
المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
أخبار لبنان
11:16
لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط
7
خبر عاجل
05:41
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه
خبر عاجل
05:41
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه
8
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:08
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More