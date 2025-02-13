اجتماع لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك ناقش توصيات السينودوس الرومانيّ للكنائس الشرقية

عقد مجلس بطاركة الشّرق الكاثوليك اجتماعًا اداريًا، في الصرح البطريركيّ، في بكركي.



وعالج المجتمعون مواضيع إدارية وقدّم منسق لجنة التعليم المسيحيّ المشترك المسكونية الأب ايلي قنبر تقريرًا عن هذه اللجنة وأوصى البطاركة اعتماد هذا المنهاج التعليميّ المشترك في البلدان في الشرق الأوسط.



وناقش المجتمعون بعض توصيات السينودوس الرومانيّ المتعلقة بالكنائس الشرقية، واهمها: "بسط سلتطها الروحية للكنائس الكاثوليكية الشرقية على جميع أبنائها في جميع بلدان الأنتشار، الاصغاء الى الفقراء في بلداننا بعد النكبات الأخيرة والتغيرات المتسارعة في الانظمة السياسية في بلداننا، علاقة الكرسي الرسولي مع الكنائس الكاثوليكية الشرقية وكيفية تدعيمها والافادة منها".