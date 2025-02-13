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عون استقبل وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة... دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام لـ"حزب الله"

استقبل الرئيس السابق العماد ميشال عون وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة ضم النواب حسين الحاج حسن ورائد برو وعلي المقداد.



وتسلّم منهم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.