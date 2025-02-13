المكتب الاعلامي لسلام: ازالة الحواجز في شوارع محيطة بالسراي

بناءً لتعليمات رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام ، تمت ازالة الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة في شوارع محيطة بالسراي الحكومي ، بهدف تسهيل حركة المرور والمساهمة في اعادة الحياة الى وسط العاصمة بيروت.#لبنان #pcm pic.twitter.com/kUw7FNuc2R
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 13, 2025
بناءً لتعليمات رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام ، تمت ازالة الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة في شوارع محيطة بالسراي الحكومي ، بهدف تسهيل حركة المرور والمساهمة في اعادة الحياة الى وسط العاصمة بيروت.#لبنان #pcm pic.twitter.com/kUw7FNuc2R