المكتب الاعلامي لسلام: ازالة الحواجز في شوارع محيطة بالسراي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام في بيان، أنه بناءً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، تمت ازالة الحواجز الاسمنتية والأسلاك الشائكة في شوارع محيطة بالسراي الحكومي، بهدف تسهيل حركة المرور والمساهمة في اعادة الحياة الى وسط العاصمة بيروت.