سلام تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مكتبه في السراي وفداً من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم رئيس الكتلة النائب محمد رعد والنائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، وسلم الوفد رئيس الحكومة دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين.