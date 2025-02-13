ألفا توضح سبب تقطع خدماتها الأربعاء

أوضحت شركة ألفا أن التقطّع الذي طال عددًا من خدماتها الأربعاء، عائد إلى مشكلة طرأت خلال عملية تحديث مبدّل router مخصص لنقل البيانات منتهية صلاحيته.



وتعتذر ألفا من مشتركيها عمّا حصل، وتحيطهم علما بأنها في طور عملية تحديث لشبكتها لمواكبة التطورات التكنولوجية والارتفاع الكبير في استهلاك البيانات الذي بلغ 164 ألف ترّابايت سنة 2024.



ستعلمهم مسبقًا بأية عملية تحديث جذرية ستنفّذها مستقبلاً تفاديا لتكرار الإرباك الذي حصل أمس.



وأكّدت ألفا أنها في صدد تقديم ما يمكن أن يسمى "بدل اعتذار" إلى مشتركيها عن التقطّع الذي حصل، على أن تُعلن عنه قريبًا عبر قنوات التواصل الاجتماعي العائدة لها والرسائل القصيرة.

