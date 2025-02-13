تسليم وتسلم في وزارة الدفاع

شهدت وزارة الدفاع، في اليرزة، مراسم تسليم وتسلم بين الوزير موريس سليم والوزير ميشال منسى.



واستهلها منسى بوضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الجيش في حرم الوزارة وإنارة الشعلة على وقع موسيقى الجيش.



ولدى وصول منسى إلى باحة الوزارة، كان في استقباله كل من قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى وعدد من كبار الضباط، وأقيمت له التشريفات اللازمة.



وتلى ذلك اجتماع بين منسى وسليم أطلعه خلاله على شؤون الوزارة والمؤسسات التابعة لها.



وقال سليم، في مؤتمر صحافيّ: "رغم الأزمات والتحديات والمطبات والعدوان الإسرائيليّ، بقي الجيش على جهوزيته ومعنوياته العالية يقوم بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار في البلد وفي مواجهة الجيش الإسرائيليّ."



وتوجّه الى منسى بالقول: "لا شك في أن تحديات عدة تواجهكم، أولها وجوب انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها في الجنوب خلال الحرب الأخيرة ضمن المهلة المحددة في 18 شباط وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، بما في ذلك بنود ترتيبات وقف إطلاق النار من أجل الاستقرار الدائم في الجنوب. ومن التحديات أيضا ضبط ومراقبة الحدود الشمالية والشرقية للحؤول دون التهريب والانتقال غير الشرعي عبر الحدود".



وأضاف: "من التحديات الأساسية حق العسكريين في كل الأسلاك العسكرية في الخدمة والتقاعد برواتب تسمح لهم بالعيش الكريم والتفرغ لتأدية رسالتهم الوطنية حصرا من دون الإضطرار إلى القيام بأي عمل آخر".



وأكّد منسى أنّ "كلمة تضحية تتجسد في تقديم أغلى الأثمان من جهد وتعب حتى التضحية بالذات، وذلك لأهداف نبيلة تحفظ سيادة الوطن وأمن المواطن. وإن مبدأ الوفاء يتجلى بالإخلاص والتمسك بالقسم وعدم التخلي عن المسؤولية".



وتوجه منسى إلى سليم بالقول: "لقد اجتمعت هذه المواصفات بشخصكم الكريم على مر السنين، وسعيتم خلال فترة توليكم مهامكم، وبجهد مستمر، الحفاظ على القيم الأخلاقية والتزام القوانين. لقد شرفني السيد الرئيس العماد جوزاف عون ودولة الرئيس القاضي نواف سلام باستلام مقاليد وزارة الدفاع الوطني حيث عملتم على رعاية المؤسسة العسكرية، هذه المؤسسة التي نحب وتربينا فيها سويا وعملنا معا لحماية إستقرار لبنان وسلامة مواطنيه".



وأضاف: "كلنا يعلم حجم الصعاب التي واجهت وطننا ومجتمعنا وجيشنا، وكيف حافظتم مع قيادة الجيش على المؤسسة. إن شعبنا يحب الجيش ويثق به، هذا الجيش الباسل، الذي أثبتت الأيام أنه العمود الفقري لاستقرار الوطن، وكلما اشتدت العواصف زاد صلابة وعنفوانا وارتفع معه العلم اللبناني عاليا. أتحمل اليوم المسؤولية مع شعوري بالفخر والاعتزاز، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على الإنجازات وتعزيزها، مسترشدا بتجارب من سبقني في هذا الموقع. كما أؤكد للجميع أني سأعمل كعادتي بروح الفريق لمواصلة مسيرة العطاء والتضحية. لقد علمتني خبرتي أن استمرار العمل المؤسسي يتطلب التخطيط والتعاون والتزام القانون".



وردا على سؤال حول الموقف من الطلب الإسرائيلي تمديد احتلال بعض المواقع في الجنوب حتى نهاية هذا الشهر، أكد منسى "الموقف اللبناني الرافض لذلك"، وقال: "إن المراجع المسؤولة تسعى يوميا لتحقيق هذا الانسحاب، وستعمل الحكومة على تطبيق القرار 1701، الذي من المؤكد سيتضمنه البيان الوزاري. إنه قرار أممي ملزم نال اجماع مجلس الأمن، إذ أن لا دولة اعترضت عليه ولا دولة امتنعت عن التصويت، هو قرار يتحمل مجلس الأمن تطبيقه، فالدولة اللبنانية تنفذ، والعدو الاسرائيلي يعرقل، وسنواصل سعينا لتنفيذه".



وعما يحدث على الحدود الشمالية والشرقية من مواجهات والغارات الإسرائيلية اليومية، قال: "إن الغارات تندرج في إطار الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشمال، كما الدائمة في الجنوب، وهي تخرق بذلك القرار 1701. أما ما يحصل من اعتداءات على الحدود الشمالية فبسط الجيش اللبناني السيادة اللبنانية على أراضينا لمنع الاعتداءات من الجهة الشرقية. وأخيرا، عندما حصل اطلاق نار من الجهة السورية كان قرار من فخامة الرئيس بالرد على هذه الاعتداءات. ما يهمنا هو بسط سيادة الدولة لأننا ننفذ القرار 1701 على الاراضي اللبنانية كافة. وعند الحدود الشرقية، بدأ الجيش بالسيطرة على الاماكن التي كانت منطلقاً للاعتداءات".